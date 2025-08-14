Путин верува дека САД вложуваат „искрени напори“ за прекин на војната во Украина
Рускиот претседател Владимир Путин денеска изјави дека американската Влада вложува искрени напори за прекин на конфликтот во Украина, сугерирајќи дека Москва и Вашингтон би можеле да постигнат договор за контрола на нуклеарното оружје.
На состанокот во Кремљ со највисоките воени и цивилни претставници, Путин најави дека ќе ги информира за фазата во која се преговорите за Украина со САД и билатералните разговори со Киев.
Рускиот претседател истакнува дека американската Влада доста енергично и искрено вложува напори за запирање на борбите, прекин на кризата и постигнување договори во интерес на сите страни вклучени во конфликтот.
Путин рече дека цел на преговорите меѓу Москва и Вашингтон е да се создадат трајни услови за мир меѓу нашите земји, во Европа и низ целиот свет, што ќе се постигне и преку договори во областа на контролата на оружјето.
Русија и САД имаат убедливо најголеми арсенали на нуклеарно оружје во светот.
Двајцата претседатели утре ќе разговараат во Алјаска. Кремљ и Белата куќа објавија дека на средбата прво ќе има тет-а- тет разговори меѓу Путин и Трамп, потоа на разговорите ќе се придружат и делегациите, а на крајот е предвидена и заедничка прес конференција на двајцата претседатели.