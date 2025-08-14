Путин верува дека САД вложуваат „искрени напори“ за прекин на војната во Украина

14/08/2025 15:51

Рускиот претседател Владимир Путин денеска изјави дека американската Влада вложува искрени напори за прекин на конфликтот во Украина, сугерирајќи дека Москва и Вашингтон би можеле да постигнат договор за контрола на нуклеарното оружје.

На состанокот во Кремљ со највисоките воени и цивилни претставници, Путин најави дека ќе ги информира за фазата во која се преговорите за Украина со САД и билатералните разговори со Киев.

Рускиот претседател истакнува дека американската Влада доста енергично и искрено вложува напори за запирање на борбите, прекин на кризата и постигнување договори во интерес на сите страни вклучени во конфликтот.

Путин рече дека цел на преговорите меѓу Москва и Вашингтон е да се создадат трајни услови за мир меѓу нашите земји, во Европа и низ целиот свет, што ќе се постигне и преку договори во областа на контролата на оружјето.

Русија и САД имаат убедливо најголеми арсенали на нуклеарно оружје во светот.

Двајцата претседатели утре ќе разговараат во Алјаска. Кремљ и Белата куќа објавија дека на средбата прво ќе има тет-а- тет разговори меѓу Путин и Трамп, потоа на разговорите ќе се придружат и делегациите, а на крајот е предвидена и заедничка прес конференција на двајцата претседатели.

