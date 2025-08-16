Путин со непристоен предлог, бара Донецк и Луганск да станат руски

Украинскиот претседател Володимир Зеленски го отфрли предлогот на Владимир Путин Украина да се повлече од Донецк и Луганск како дел од мировниот план, кој наводно бил поддржан од Доналд Трамп. Според Ројтерс, во телефонски разговор со Трамп кој траел час и половина, Зеленски јасно ставил до знаење дека таква опција не е можна. Лидерите на НАТО и европските земји, исто така, се придружиле на повикот.

„Според извор запознаен со разговорот, Трамп му рекол на Зеленски дека Путин е подготвен да престане да се бори на други фронтови ако Украина се повлече од источниот дел на земјата. Зеленски го отфрлил ова, нагласувајќи дека нема повлекување од Донецк“, пишува Ројтерс.

Русија контролира три четвртини од регионот Донецк и вкупно петина од територијата на Украина.Изворот рекол и дека Трамп му рекол на Зеленски дека треба да постигне договор со Русија, бидејќи „Русија е голема земја, а Украина не е“.

„Фајненшл тајмс“ претходно денеска објави дека Путин, на самитот со Трамп, побарал Украина да се повлече од регионот Донецк во замена за замрзнување на фронтот во регионите Херсон и Запорожје. „Њујорк тајмс“ потоа објави дека Трамп го поддржува планот и дека американскиот претседател верува дека мирот може брзо да се постигне ако Украина се согласи да го предаде остатокот од Донбас, вклучително и областите што не се заземени од руските сили.

Трамп и Зеленски треба да се сретнат во понеделник во Белата куќа, а поканети се и европски лидери, иако сè уште не е јасно кој од нив ќе одговори.

Зеленски јасно ја отфрли можноста за повлекување од Донбас и минатата недела.

„Ако денес се повлечеме од Донбас – од нашите утврдувања, од теренот и височините што ги држиме, очигледно ќе им го отвориме патот на Русите за нова офанзива“ – рече украинскиот претседател.

Таквиот план би бил спротивен и на предупредувањата од европските лидери дека секој мировен договор мора да го почитува територијалниот интегритет на Украина и принципот дека меѓународните граници не можат да се менуваат со сила. Таквиот предлог би барал и одобрение од украинскиот парламент.

Вашингтонската средба ќе биде тест за тоа дали американската страна навистина ќе се ангажира во архитектурата на гаранции и дали Трамп ќе ја „смири“ критиката дека со високата церемонија во Енкориџ во Алјаска му подари политички поени на Путин без ништо за возврат. За Киев, клучно е да се избегне привид на договор под притисок и да се вгради силен, проверлив механизам за безбедност. Во меѓувреме, останува фактот што ја затемнува сликата: додека се водеа разговорите, руските удари не престанаа.

Од друга страна, рускиот претседател Владимир Путин изјави дека преговорите со САД во Алјаска биле „многу искрени и содржајни“ и ги приближиле двете страни до донесување на неопходните одлуки.

„Разговорот беше многу отворен и по мое мислење нѐ доближува до потребните решенија“, рече Путин на состанок во Кремљ посветен на резултатите од преговорите во Анкориџ.

Тој додаде дека долго време не биле водени преговори од ваков вид на толку високо ниво и дека имал можност „смирено и детално“ да ја изложи руската позиција. Според него, се дискутирало за сите аспекти на билатералната соработка, но главниот акцент бил ставен на можностите за праведно решавање на украинската криза.

На состанокот во Кремљ присуствуваа премиерот Михаил Мишустин, претседателот на Државната дума Вјачеслав Володин, раководителот на претседателската администрација Антон Вајно, како и секретарот и заменик-претседателот на Советот за безбедност Дмитриј Медведев и Сергеј Шојгу. Присуствуваа и вицепремиери, министри, како и гувернерката на Централната банка, претставници на ФСБ, Генералштабот и Рускиот фонд за директни инвестиции. Состанокот во Кремљ продолжи зад затворени врати.