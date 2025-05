Путин подготвува пеколен план за НАТО: Објавени сателитски снимки, погледнете што се случува на северот на Европа

Зголемувањето на руските војници несомнено потсетува на предвоените активности во Украина, предизвикувајќи тревога во НАТО.

Новите сателитски снимки до кои дојде шведската телевизија СВТ од Планет Лабс покажуваат дека рускиот претседател Владимир Путин во последните денови и недели интензивно собира војници на руско-финската граница.

Застрашувачкиот потег ги зголеми стравувањата и тензиите во време кога светот очекува можни директни мировни преговори меѓу Русија и Украина во Истанбул.

Снимката покажува зголемена активност на руската воена инфраструктура во Каменка, Петрозаводск, Североморск-2 и Олења на самиот северозапад на Русија, долж границата со НАТО, на која Финска се приклучи во април 2023 година. Само во Каменка се поставени повеќе од 130 воени шатори, кои можат да сместат до 2.000 војници, СВТ Рускиот потег неодоливо потсетува на активностите пред почетокот на војната во Украина.

Why is Putin massing troops on the border of Finland? Military build-up similar to the prelude to Ukraine war sparks alarm in NATO | Daily Mail Online https://t.co/hcf9LgWnpp

Русија предупреди дека ќе воведе „воено-технички мерки“ против пристапот на Финска во НАТО, а последниот потег на Москва во Финска се толкува како обид за „намерно тестирање на единството на НАТО“. Веса Виртанен, заменик-началникот за одбрана на земјата, изјави за Велт дека Русија постојано го тестира членот 5 со своите масовни миграции, сајбер напади, заглавување на ГПС сигналите и напади во информативниот простор.

„За време на војната таму беа стационирани 20.000 војници и околу четири резервни бригади. Сега гледаме како Русија гради нова инфраструктура и акумулира војници. Во иднина таму ќе има повеќе војници отколку пред војната во Украина“, рече Виртанен.

🔴 Russia is rapidly expanding military bases near Finland, boosting troop numbers and building new infrastructure, in what experts warn could be preparations for future conflict with NATO.https://t.co/zs6YqVly1Y pic.twitter.com/ho3Ozr9IIb

— UNITED24 Media (@United24media) May 13, 2025