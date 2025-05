Путин ја повика Украина на директни преговори без предуслови на 15 мај во Истанбул

Рускиот претседател Владимир Путин предложи Русија и Украина да одржат директни преговори, без предуслови, на 15 мај во Истанбул.

„Предлагаме властите во Киев да ги продолжат преговорите што ги прекинаа на крајот од 2022 година, да продолжат со директните преговори, без никакви предуслови. Предлагаме без одложување тие да започнат во четврток, 15 мај, во Истанбул, каде што претходно се одржаа и каде што беа прекинати“, рече синоќа Путин на прес-конференција.

Vladimir Putin suggests re starting talks that were scuppered by the British and the Biden Regime in 2022.

He suggested beginning negotiations without pre conditions in Turkiye next week. pic.twitter.com/ve3eJx0NH7

