Путин го чека бурен викенд: Опозицијата најави протести – полицијата спремна

Во Русија се очекува бурен викенд откако приврзаниците на уапсениот опозиционер Алексеј Навални најавија масовни протести ширум земјата на кои ќе бараат негово ослободување.

Од друга страна, руската полиција денеска соопшти дека во текот на викендот ќе преземе мерки против протиестите.

„Обидите за одржување неодобрени јавни собири, како и провокативни акции на нивните учесници, ќе се сметаат за закана за јавниот ред и мир и веднаш ќе бидат сузбивани“, се наведува во соопштението на московската полиција.

Навални (44) минатата седмица се врати во Русија од Германија, каде се лекуваше од труењето со нервниот агенс „новичок“ во напад за кој г обвини руските безбедносни служби и претседателот Владимир Путин. Путин негира вмешаност.

Веднаш по враќањето Навални беше уапсен поради кршење на прописите на условната казна по една поранешна пресуда која исто така се смета политички мотивирана.

Неговиот тим на почетокот на оваа седмица објави видео за луксузната палата на брегот на Црното Море која наводно е во сопственост на Путин. Претседателот негира дека таа е негова.

Двочасовната приказна е прегледана повеќе од 53 милиони пати од објавувањето во вторникот, со што стана најгледано видео на критичарите на Кремљ на Јутуб.

Во меѓувреме, Западот го јакне притисокот на Москва да го ослободи Навални.

Претседателот на Европскиот совет, Шарл Мишел денеска соопшти дека разговарал со путин и му рекол дека Европа е обединета во осудата на апсењето на навални и дека бара негово итно ослободување.

„Русија мора итно да продолжи со целосна и транспарентна истрага во обидот за атентат на него“, порача Мишел.

In my call with president Putin @KremlinRussia_E today I reiterated #EU is united in its condemnation of Alexey #Navalny’s detention and calls for his immediate release.

Russia must urgently proceed with full and transparent investigation into the assassination attempt on him. pic.twitter.com/gPmhd0TB4o

— Charles Michel (@eucopresident) January 22, 2021