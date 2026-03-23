Просечната нето-плата во јануари 46.617 денари

23/03/2026 16:51

Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во јануари годинава изнесувала 46.617 денари, која е повисока за 8,3 % во однос на јануари 2025 година – објави Државниот завод за статистика.

Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Административни и помошни услужни дејности за 12,9 %, Трговија на големо и мало; поправка на моторни возила и мотоцикли за 11,1 % и Преработувачка индустрија за 10,5 %. 

Намалување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите: Транспорт и складирање за 7,4 %, Градежништво за 5,3 % и Финансиски дејности и дејности на осигурување за 3,8 %.

Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во јануари годинава изнесувала 70.066 денари.

