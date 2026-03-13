Пророштва и профитерство: Како Линдзи Греам и Нетанјаху ѝ продадоа света војна на Америка?

Во средината на февруари 2026 година, сенаторот Линдзи Греам застана пред камерите во Тел Авив и го пренесе она што го нарече една од неговите „најзначајни пораки во неговата политичка кариера“. САД, изјави тој, беа „ недели, а не месеци“ блиску до одлука за Иран. Немаше „искра“ помеѓу претседателот Трамп и премиерот Нетанјаху. Тие беа „со еден ум“ за тоа „што да се прави и како да се прави“.

Само еден месец претходно, за време на посетата на Ерусалим во јануари, Греам ја изложи целосната визија. Израел, објави тој, развива „оружје што ќе ја промени иднината на војувањето“. Тој замисли проект на САД и Израел во 21 век сличен на Проектот Менхетен. А потоа дојде фразата што требаше да нè остави сите без здив: „Војните на иднината се планираат тука во Израел“. Нетанјаху вчера го потврди тоа со тврдењата дека Израел „не е веќе регионална туку светска сила“.

Тоа не беше реторика. Тоа беше план прочитан на глас, на очиглед, додека светот минуваше покрај нас.На 28 февруари 2026 година, започнаа заедничките напади на САД и Израел. До 2 март, иранскиот врховен лидер ајатолахот Али Хамнеи беше мртов. До 8 март, војната се прошири на 13 земји, американските бази низ Заливот гореа, а Линдзи Греам беше на „Фокс њуз“ објаснувајќи зошто сето ова беше многу добра инвестиција: „Кога режимот ќе падне“, рече тој, „ќе имаме нов Блиски Исток и ќе заработиме многу пари“. Ете ја, маската, конечно отстранета.

Теологијата на уништување

За да се разбере како стигнавме до тука, прво мора да се разбере верата на Греам. Тој е производ на Универзитетот Боб Џонс и Јужната баптистичка теологија, диспензационалистички поглед на светот кој ја третира модерната држава Израел како исполнување на библиските пророштва. Тој го цитира Битие 12:3 – „Ќе ги благословам оние што ве благословуваат“ – како божествена заповед, предупредувајќи дека намалувањето на помошта за Израел би предизвикало „божествена казна“ врз САД.

И Греам не е сам во Белата куќа. Паула Вајт-Кејн, личниот пастор на Трамп и сега раководител на Канцеларијата за вера во Белата куќа, долго време го проповеда истото евангелие за милитантно духовно војување. Во ноември 2020 година таа водеше молитва која сега одекнува со ужасно претскажување: „И удри, и удри, и удри и удри…, [повторувајќи го зборот „удри“ 10 пати] додека не победиш… Ангелите се ослободуваат токму сега…“.

Ангелите што ги повика во 2020 година се заменети во 2026 година со бомбардери Б-2, ракети Томахавк и чадечките урнатини од Техеран. Евангелистите го поддржуваат Израел да го забрза Армагедон, кој за нив е вистинското место каде што ќе се одржи последната битка помеѓу силите на доброто (Бог) и злото (Сатана/Антихрист) на крајот од историјата.

Ова е предуслов за Второто Христово доаѓање, каде што тој физички ќе го победи Антихристот и ќе воспостави 1000-годишно владеење од обновениот престол на Давид во Ерусалим. Ова не е метафора. ИОва е оперативна доктрина. Кога Греам го нарекува иранското раководство „религиозни нацисти“, тој го користи крајното реторичко оружје, изедначувајќи ја странската влада со апсолутно зло за да ги оправда апсолутните мерки против неа. Богот на Греам ги благословува оние што го благословуваат Израел, додека во неговото кажување, иранското раководство е чудовиште кое поттикнува насилство против Израел и западот.

Цинизмот под пророштвото

Сепак, постои откривачка иронија во гледањето како еден јужнобаптистички сенатор се залага за израелската кауза поревносно од многу од неговите сопствени лидери. Бенџамин Нетанјаху, човекот кого Греам го нарекува партнер во неговиот „Менхетен проект од 21 век“, одамна ја разбира корисноста на месијанскиот јазик, додека одржува позиција на неразреден опортунизам: Тој често се цитира во политичките коментари за неговиот макијавелистички пристап кон христијанските ционисти, наводно кажувајќи им на помошниците или дипломатите варијации на фразата: „Кога ќе дојде Месијата, ќе го прашаме дали бил тука претходно. Дотогаш, ќе го земеме оружјето“.

Според „Њујорк тајмс“, Нетанјаху лично лобирал кај Трамп со месеци, зголемувајќи ја можноста за погодување на ракетните локации на Иран додека бил во Мар-а-Лаго во декември, координирајќи ги воените временски рокови и осигурувајќи дека дипломатските разговори во Оман нема да ја попречат планираната офанзива. Кога на Нетанјаху му требаше повеќе време за да ја зајакне воздушната одбрана на Израел, тој се јави на Трамп и го замоли да одложи. Трамп се согласи. Ова не беше пророштво кое се исполнува само по себе. Ова беше премиер кој управуваше со суперсила како лост.

Проектот Менхетен за 21 век: Кошмарно сценарио

Оригиналниот проект Менхетен од 1942 година вработуваше 130.000 луѓе, чинеше речиси 30 милијарди долари во денешни пари и работеше во апсолутна тајност низ десетици објекти. Неговата цел беше да изгради нуклеарно оружје кое може да согорува цели градови со една експлозија. Успеа. Додека беше завршен, Хирошима и Нагасаки престанаа да постојат како населени места. Жените, децата и старите лица беа сведени на сенки изгорени во бетон. Мртвите не беа војници, туку цивили. Додека Линдзи Греам стоеше во Ерусалим, повикувајќи се на ова апокалиптично наследство, тој изјави дека сака повторно да го направи тоа, со својот партнер Бенџамин Нетанјаху.

Оригиналниот проект Менхетен го изгради оружјето. Проектот на Греам има за цел да го изгради штитот (Златната купола) што го прави оружјето ирелевантно. И еве го ужасот: Совршената одбрана овозможува совршен напад. А Иран е целта во оваа новоовозможена офанзивна способност. Оригиналниот „Проект Менхетен“ заврши со Роберт Опенхајмер кој ја цитира Бхагавад Гита: „Сега станав Смрт, уништувач на светови“. Тој знаеше што направил и тоа го прогонуваше до неговата смрт. Линдзи Греам, исто така, го цитираше Светото писмо. Но, тој не чувствува прогонство, само задоволство од планираните војни и исполнетите пророштва, во удобноста на сознанието дека Бог е на негова страна додека бомбите се на пат.

Безбедносните аналитичари предупредуваат дека пропаднатиот Иран – нација од 90 милиони со длабоки етнички и секташки поделби – би можел да се фрагментира во завојувани феуди, предизвикувајќи граѓанска војна меѓу арапските, белуџиските, курдските и азербејџанските сепаратистички движења. Вакумот во власта би создал неуправливи простори за филијали како ИСИС и Ал Каеда да воспостават нови безбедни засолништа, додека соседните сили, Турција, Саудиска Арабија, Пакистан, Русија, се вовлечени во конфликти преку посредници, секоја поддржувајќи ги своите омилени фракции. Резултатот би бил хуманитарна катастрофа од незамисливи размери: милиони бегалци, пропадната инфраструктура, ризик од нуклеарна пролиферација, глад, болести – регионална имплозија што би го направила сегашниот конфликт да изгледа како прелудиум.

Нуклеарна провалија

Додека се одвива овој кошмар, доказите сугерираат дека војната била помалку неизбежна експлозија, а повеќе синхронизирана стратегија управувана од Нетанјаху. А влоговите не можеа да бидат поголеми.

Професорот Теодор Постол, нуклеарен експерт чии предупредувања се покажаа трагично предвидливи (тој го нарече Нетанјаху „убиствен манијак“), тврди дека неодамнешните напади го трансформираа Иран во „де факто држава со нуклеарно оружје“. Со над 400 килограми ураниум збогатен со 60 проценти, последниот чекор кон материјал за оружје е технички тривијален. И со протераните меѓународни инспектори и целосното поткопување на иранската програма, светот сега е „глув, нем и слеп“ за напредокот на Техеран.

Со ефикасно пресметаната стратегија на Иран за „хоризонтална ескалација“ што функционира подобро отколку што Техеран можеше да се надева, постои уште една опасност што не може да се игнорира: човекот во Вашингтон кој ги држи нуклеарните кодови. Трамп сега е притиснат во ќош – посветен на војна што ја ескалираше, соочувајќи се со иранска брутална одмазда од која зачудувачки успеа да биде „изненаден“, без јасна стратегија за излез.

Историјата покажува дека притиснатите лидери со авторитарни инстинкти се способни за катастрофални одлуки. Менталната стабилност на Трамп, неговиот импулс за контрола, неговиот однос со самата реалност – ова веќе не се прашања на домашна политичка дебата. Тие се прашања за опстанок за милиони луѓе низ Блискиот Исток и пошироко. Возрасните што некогаш го опкружуваа, кои наводно спречиле полоши одлуки за време на неговиот прв мандат, во голема мера ги нема. Она што останува е претседател способен да го притисне нуклеарното копче, соочувајќи се со криза што самиот ја предизвикал, без никакви заштитни огради. Ова е неискажаниот терор под секој информативен билтен: дека конечната одлука може да биде кај човек чија способност за таа одлука никогаш не била повеќе доведена во прашање.

Senator Lindsey Graham talking about Israel’s bombing of Gaza: “Just flatten it. We flattened Berlin. We flattened Tokyo. We flattened Germany. We flattened Japan.” This is not normal behaviour. And it should never ever be normalised. pic.twitter.com/o9RayxSbzm — James Melville 🚜 (@JamesMelville) March 12, 2026

Сега кога линијата помеѓу духовната војна и буквалната војна е избришана, и додека евангелистите мислат дека го забрзуваат Кралството, Греам е зафатен со планирање профитабилен повоен поредок. Проектот Менхетен од 1942 година произведе бомба што ја заврши војната. Овој проект Менхетен произведува војна што нема да заврши, бидејќи кога нација како Иран се распаѓа, нема конечна бомба, нема церемонија на „тотално предавање“ и нема момент кога можете да прогласите победа и да си одите дома.

Во оваа неверојатно предвидлива катастрофа, и по месеци играње од Нетанјаху и бодрење од Греам, Трамп сега дејствува спектакуларно заслепен од самата одмазда. Тој поверува во фантазијата за чиста, кинематографска победа, само за да открие дека во војна со 90 милиони луѓе нема доволно голем транспарент со натпис „мисијата е завршена“ за да ги скрие урнатините. „Уметноста на договорот“ конечно се судри со науката за целосен колапс.

Воен „јастреб“ во Сенатот

Греам, кој се смета за еден од најголемите јастреби сенатори, ги поддржа речиси сите воени интервенции на Блискиот Исток во последните две децении, вклучувајќи ја и катастрофалната војна во Ирак во 2003 година, која ја опустоши земјата. Повеќе од 270.000 ирачки цивили беа убиени како директен резултат на војната, земјата западна во политички хаос и тоа доведе до појава на вооружени групи како Ал Каеда и ИСИЛ (ИСИС).

Греам, исто така, ги поддржа воените интервенции во Сирија и Либија, кои ги опустошија двете земји. Либија е сè уште поделена, контролирана од две конкурентски фракции, додека преодната влада на Сирија неодамна успеа да ја прошири контролата врз поголемиот дел од земјата под водство на претседателот Ахмед ал-Шара, кој стана де факто лидер по соборувањето на Башар ал-Асад во декември 2024 година. Повеќе од 300.000 луѓе беа убиени, а околу половина од населението на Сирија пред војната беше раселено, предизвикувајќи бегалска криза што стигна до Европа. На мрежата Х се врти неговата изјава за Иран дека таму САД „ги убиваат вистинските луѓе“ и дека останале без бомбри (поради масивното бомбардирање) – нешто што не им се случило ни во Втората Светска Војна.

„ Маршираме низ светот. Ги чистиме лошите момци. Куба е следна“, порача тој неодамна.

Додека прави кругови бранејќи го Трамп – и јавно пред телевизиските камери, и приватно пред сојузниците од Блискиот Исток – Греам се обидува да нагласи дека САД нема да градат нација во Иран. Каде ќе оди земјата понатаму, рече тој, останува на иранскиот народ.

„Ако сакаат да ја реконструираат својата земја, да изградат повеќе нуклеарно оружје и повеќе ракети за да нè погодат, ние ќе се однесуваме кон новите луѓе како што се однесувавме кон старите“, рече тој. „Едноставно не верувам во тоа. Мислам дека ќе најдат начин да… бидат поинаква земја.“ (Блискоисточен монитор)