Проекција на прогнозата за 2050 година во Британија, веќе се остварува – температури близу 40

Пред две години прогностичарите во Обединетото Кралство спроведоа интересен експеримент. Истражија како нивните прогнози за времето може да изгледаат во 2050 година?

Климатската криза доведува до екстремни временски услови во целиот свет, а температурите на северните географски ширини посебно се осетливи на промени. Затоа метеоролозите од Метеоролошката канцеларија на Британија во 2020 година истражија долгорочни климатски модели за да спознаат какви температури ќе има за три децении.

„Ова не е вистинска временска прогноза. Тоа се примери на веројатна прогноза врз темелите на климатските проекции“, пишуваше на графиката на Мет офисот. Но, во понеделинк и во вторник, „веројатното“ станува стварност – 28 години порано.

Симон Ли, атмосферски научник од Универзитетот Колумбија во Њу Јорк, забележа фрапантна сличност меѓу прогнозите за 2050 година и прогнозите за почетокот на следната седмица во Обединетото Кралство.

In 2020, the @metoffice produced a hypothetical weather forecast for 23 July 2050 based on UK climate projections.

Today, the forecast for Tuesday is shockingly almost identical for large parts of the country. pic.twitter.com/U5hQhZwoTi

— Dr Simon Lee (@SimonLeeWx) July 15, 2022