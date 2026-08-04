Продолжува топлотниот бран: Температурите ќе достигнат 40 степени

04/08/2026 07:12

Времето денеска ќе биде сончево и многу топло, со мала локална облачност и слаб до умерен променлив ветер, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи.

Утринските температури ќе се движат во интервал од 10 до 20 степени, додека дневните ќе достигнат од 33 до 40 степени Целзиусови.

Во Скопје, сончево и многу топло со слаб променлив ветер. Минималната температура ќе се спушти до 17, а максималната ќе достигне до 38 степени.

Според прогнозата на УХМР, топлотниот бран ќе продолжи и во наредните денови, при што дневната температура на одделни места ќе надмине 40 степени. Од четврток до крајот на седмицата во попладневните часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност, проследена со краткотраен пороен дожд и грмежи. 

Поврзани содржини

На „Табановце“ за влез во државата се чека 30 минути, а на „Богородица“ за излез околу еден час
Астрономски календар
По три часа се чека на „Богородица“ и во Дојран за влез во Грција
Има опасна бактерија во водата во Гостивар – пријавени нови 84 пациенти, вкупно 4.684
Гаши зборуваше на конференцијата против дискриминација во Каиро
И денеска многу топло – до 39 степени
Почина Никола Стојановски, ја водеше конститутивната седница на првото повеќепартиско собрание
Ангелов: Регистрирани дванаесет помали пожари на отворен простор, најголем дел изгаснати

Најчитани