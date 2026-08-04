На „Табановце“ за влез во државата се чека 30 минути, а на „Богородица“ за излез околу еден час

04/08/2026 07:18
Колона возила низ Стар Дојран, кон ГП „Дојран“ (Фото: Б. Грданоски)

На граничниот премин „Табановце“ за влез во државата се чека 30 минути, а на „Богородица“ за излез околу еден час, информира АМСМ.

На останатите гранични премини од македонска страна, нема подолги задржувања за влез и излез од државата.

Според АМСМ, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по суви коловози. Интензитетот на патните правци надвор од градските средини е зголемен.

Се препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово – Велес, Маврово – Дебар – Струга, Виница – Берово и Кочани – Делчево.

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