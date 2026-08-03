Приведена кратовчанката што наплаќа на Куклица – на Илинден нападнала туристи

Жена од Кратово е приведена откако била пријавена дека физички нападнала повеќе посетители на познатиот туристички локалитет Куклица, информираат од СВР Куманово.

Според полициските информации, станува збор за С.Д. (41) од Кратово, која била лишена од слобода од страна на полициски службеници од ОВР Кратово.

Настанот бил пријавен откако, според пријавата, на 1 август околу 18 часот, на локалитетот Куклица, жената физички нападнала неколку лица кои биле во посета на местото.

По насоки на јавен обвинител, С.Д. била задржана во полициска станица, а по целосното документирање на случајот против неа ќе биде поднесена соодветна пријава.