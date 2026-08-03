Приведена кратовчанката што наплаќа на Куклица – на Илинден нападнала туристи

03/08/2026 16:17

Жена од Кратово е приведена откако била пријавена дека физички нападнала повеќе посетители на познатиот туристички локалитет Куклица, информираат од СВР Куманово.

Според полициските информации, станува збор за С.Д. (41) од Кратово, која била лишена од слобода од страна на полициски службеници од ОВР Кратово.

Настанот бил пријавен откако, според пријавата, на 1 август околу 18 часот, на локалитетот Куклица, жената физички нападнала неколку лица кои биле во посета на местото.

По насоки на јавен обвинител, С.Д. била задржана во полициска станица, а по целосното документирање на случајот против неа ќе биде поднесена соодветна пријава.

На диво си наплаќаат влез во Куклица – ни кривична не ги спречи!

Поврзани содржини

Уапсен маж откако Шкотланѓанка беше пронајдена мртва во куфер во Атина
Четиригодишно девојче заврши во болница, испило капсула за перење алишта
Шест лица приведени, едно повикано на службен разговор, извршени претреси за пукањето на семејна веселба во гостиварско
Се обиделе да подигнат кредит со фалсификувана документација: Приведени три лица во Скопје
На Табановце спречен обид за нелегален пренос на девизи – запленети 64 илјади евра
Во Струмица, 21-годишник обљубил 12-годишно девојче
Две лица и фирма кривично пријавени за даночно затајување и штета на Буџетот од 12,6 милиони денари
Возел 204 километри на час на автопат: Приведен возач од Гевгелија

Најчитани