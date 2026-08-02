Уапсен маж откако Шкотланѓанка беше пронајдена мртва во куфер во Атина

Маж е уапсен по смртта на Шкотланѓанка чие тело беше пронајдено во куфер во Атина. 26-годишниот маж, за кој грчката полиција рече дека бил странец, беше уапсен по смртта на Елизабет-Џејн Рос. Телото на 38-годишната жена беше откриено во куфер од бездомник во напуштена зграда во областа Кипсели во Атина на 18 јули.

Се верува дека починала помеѓу пет и седум дена пред да биде пронајдена, иако некој го користел нејзиниот мобилен телефон за да испраќа пораки наводно од Рос.Грчката полиција, националната грчка полиција, успеала да ја идентификува жртвата користејќи отпечатоци од прсти.

Рос, за која се смета дека е од Единбург, влегла во Грција на 26 јуни и првично престојувала кај пријатели во Пиреја. Потоа се вели дека отишла да се сретне со американски пријатели во друг дел од грчкиот главен град, но не е јасно дали ова воопшто се случило.

Полицијата соопшти дека анализирала видео снимка за да го идентификува осомничениот, кој признал во четврток. Се верува дека мажот го ставил нејзиното тело во куфер и го однел на напуштеното место каде што е пронајдено. Во следните денови ја користел нејзината банкарска картичка за да подигне пари.

Реплика на пиштол и нож се пронајдени во домот на осомничениот, а полицијата поднесе кривична пријава против него за убиство од небрежност, грабеж и кршење на законите за оружје.

Министерството за надворешни работи на Велика Британија претходно изјави: „Нашите мисли се со семејството на Елизабет во овој тежок период. Обезбедуваме конзуларна поддршка и сме во контакт со локалните власти.“

Портпарол на Полицијата на Шкотска изјави: „Свесни сме за смртта на една Шкотланѓанка во Атина и соработуваме со властите во Грција. Полицајците им даваат поддршка на нејзиното семејство во Шкотска.“