Се обиделе да подигнат кредит со фалсификувана документација: Приведени три лица во Скопје

01/08/2026 12:10

Полициски службеници од Единицата за економски и компјутерски криминал при СВР Скопје на 29 јули годинава лишиле од слобода три лица од Скопје, осомничени за фалсификување исправа и злоупотреба на лични податоци.

Како што информира МВР, приведени се И.Т. (45), С.Т. (21) и П.П. (29), поради сомнение дека сториле кривични дела „фалсификување исправа“ по член 378 и „злоупотреба на лични податоци“ по член 149 од Кривичниот законик.

Според пријавеното, И.Т., со помош на другите две лица, се обидел во една банка во Скопје да поднесе барање и да подигне кредит во износ од 900.000 денари, користејќи фалсификувана лична карта со податоци на друго лице и фалсификувана кредитна документација.

Лицата биле лишени од слобода во моментот на обработка на документацијата во банката, а во координација со дежурен јавен обвинител биле изведени пред судија на претходна постапка.

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