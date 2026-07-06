Принцот Хари објави дека ќе престојува во Бакингемската палата. Кралот: Нема, задоцни

Лондон – Принцот Хари нема да остане во Бакингемската палата за време на неговата посета на Лондон оваа недела, објави Палатата, и покрај тоа што неговиот тим претходно утрово објави дека ја прифатил поканата. Кралски извори тврдат дека војводата формално не одговорил на понудата за сместување до крајниот рок утврден кон крајот на минатата недела и во саботата навечер му било кажано дека престојот во палатата не е можен, објавува Би-Би-Си.

Две верзии на приказната

Според верзијата на Бакингемската палата, на принцот Хари му бил понуден сместување, но неговиот тим не го потврдил прифаќањето до крајниот рок, а потоа формално ја одбил поканата во саботата. Подоцна истиот ден, соопшти Палатата, тимот на војводата се предомислил и ја прифатил понудата, но дотогаш било предоцна за аранжманите.

Палатата, исто така, изрази загриженост за можниот престој на војводата во времето на судската одлука во неговата тужба против Асошиејтед њузпејперс, која се очекува во вторник, стравувајќи дека тоа би можело да ја компромитира уставната позиција на кралот.

Од друга страна, портпаролот на принцот Хари ја опиша ситуацијата сосема поинаку, тврдејќи дека Бакингемската палата ја повлекла понудата што веќе била формално прифатена, што тој го нарече „разочарувачка“.

Тимот на Сасексите изјави дека датумот на судската одлука бил познат минатата недела и негираше дека ова е одлучувачки фактор. „Затоа не е јасно зошто понудата за сместување, откако беше формално прифатена, сега е повлечена во последен момент“, рече портпаролот.

Затегнати односи

Горчливата војна на зборови покажува длабока недоверба и лоша комуникација помеѓу тимот на Сасексите и Бакингемската палата, при што двете страни даваат спротивставени верзии за настаните без знаци на помирување. Ова би можело дополнително да ја комплицира очекуваната средба помеѓу кралот Чарлс и принцот Хари оваа недела.

Планови за посета и безбедносни проблеми

И покрај несогласувањата, се очекува принцот Хари да пристигне во Обединетото Кралство денес, а неговиот прв настан во Лондон го чека утре. Принцот доаѓа да ги промовира Игрите Инвиктус, кои ќе се одржат во Бирмингем следната година, и други добротворни настани.

Претходно беше објавено дека тој нема да биде придружуван од неговата сопруга Меган и нивните две деца, Арчи и Лилибет, за време на неговата посета на Лондон, откако беше потврдено дека на семејството нема да му биде обезбедена полициска заштита на сметка на даночните обврзници.

Додека е во Бирмингем, се очекува принцот Хари да ја посети градската детска болница и Националниот изложбен центар, домаќин на Игрите за повредени војници. Исто така, се шпекулираше дека ќе го посети Алторп, семејниот имот на неговата мајка Дајана, принцезата од Велс.

Можно е семејството да му се придружи подоцна во текот на неделата во Бирмингем, но останува нејасно дали кралот Чарлс ќе се сретне со своите внуци, Арчи (седум) и Лилибет (пет), кои не ги видел лично четири години.

Долгогодишниот спор на војводата од Сасекс со британската влада околу безбедноста датира од неговата одлука во 2020 година да се повлече од кралските должности и да се пресели во Соединетите Држави. Тој ја оспорува одлуката на надлежниот комитет да ја процени неговата безбедност од случај до случај.

Војводата и војвотката од Сасекс последен пат беа во Обединетото Кралство заедно во 2022 година на погребот на кралицата Елизабета II. Оттогаш, принцот Хари патува сам во земјата, повторно соединувајќи се со својот татко за време на посетата минатиот септември.