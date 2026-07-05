Принцот Хари ќе пристигне во Лондон следната недела без Меган и децата

Лондон – Принцот Хари, помладиот син на британскиот крал Чарлс III, ќе пристигне во Лондон следната недела без неговата сопруга Меган и нивните две деца, Арчи и Лилибет, дознава АФП од извор близок до војводата од Сасекс.

Посетата, првично најавена со неговата сопруга и деца, требаше да биде нивниот прв заеднички семеен престој во Обединетото Кралство за четири години. Изворот не даде никаква причина за отсуството на Меган и нејзините две деца.

Двојката, која живее во Калифорнија од 2020 година по бурниот прекин со кралското семејство, го планираше патувањето како дел од подготовките за Игрите „Инвиктус“, кои треба да се одржат во Бирмингем, централна Англија, во 2027 година. Игрите „Инвиктус“ беа основани под покровителство на принцот Хари за ранети или болни воени ветерани од околу 25 земји.

Спор околу полициската заштита

Британските медиуми со денови пишуваат за незадоволството на принцот Хари од недостатокот на полициска заштита за него и неговото семејство. Ова прашање е една од главните причини за тензии меѓу него и кралското семејство.

По напуштањето на службените должности, Хари и Меган ја изгубија постојаната полициска заштита што им се обезбедува на активните членови на семејството Виндзор, а која ја плаќаат британските даночни обврзници, бидејќи Министерството за внатрешни работи одлучи дека заштитата ќе се одлучува за секој случај поединечно. Принцот ја оспори оваа одлука на суд, но неговата тужба беше одбиена. Според британската новинска агенција PA, принцот наводно поднел и формално барање за полициска заштита, но и тоа беше одбиено.

Весникот „Сан“ објави во саботата дека принцот и неговото семејство моментално се во Европа и дека сè уште се надеваат дека ќе патуваат во Обединетото Кралство „во една или друга форма“. Повикувајќи се на извор близок до двојката, таблоидот тврди дека Хари и Меган планирале заедно да посетат лондонска болница, но принцот сега ќе оди таму сами „од безбедносни причини“.

Средбата со кралот сè уште не е потврдена

Би-Би-Си претходно објави дека Чарлс III ги поканил војводата и неговото семејство да престојуваат во една од кралските резиденции. Сè уште не е познато дали е планирана средба со кралот. Монархот последен пат ги видел своите внуци за време на прославата на платинскиот јубилеј на кралицата Елизабета II во 2022 година.

Принцот Хари, кој има 41 година, се вратил во Обединетото Кралство во неколку наврати. Тој го видел кралот Чарлс III двапати: во февруари 2024 година, веднаш откако беше објавено дека суверенот има рак, а потоа во септември 2025 година, кога бил поканет на чај со својот татко во неговата резиденција во Лондон, Кларенс Хаус.