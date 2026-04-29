Пресуда за Штекли и уште четворицата обвинети во предмет за дрога

29/04/2026 07:54

Во Основниот кривичен суд Скопје денеска ќе биде објавена пресудата за предметот против Раде Трајковски–Штекли и уште четворица обвинети, поврзан со организирана криминална група за неовластено производство и трговија со кокаин и марихуана.

Првично во случајот беа опфатени 16 лица, од кои седум склучија спогодба и добија затворски казни од 3 до 3,5 години, додека четворица признаа вина и постапката за нив беше раздвоена.

Според обвинението, групата дејствувала во периодот од јануари 2024 до јануари 2025 година и била добро организирана, со јасно дефинирани улоги – од набавка до продажба на кокаин и марихуана. Обвинителството тврди дека првообвинетиот Раде Трајковски-Штекли се јавува како организатор и координатор, кој бил во контакт со лица од странство и домашни посредници за првична набавка на кокаин, давајќи насоки и упатства за проширување на мрежата.

Според доказите на Обвинителството, дрогата се чувала во изнајмени станови, а се продавала по цени од 4.500 до 6.000 денари за грам кокаин и 200 до 300 денари за грам марихуана. Комуникацијата се одвивала преку апликации за заштитена комуникација, како „Снепчет“, а клучни докази биле обезбедени преку систем за анализа на мобилни телефони.

На почетокот на судскиот процес првообвинетиот Раде Трајковски-Штекли изјави дека не го разбира обвинението, а другите обвинети се изјаснија дека не се чувствуваат виновно. Одбраната на Трајковски истакна дека ќе докаже оти тој не формирал, ниту организирал криминална група и дека не постојат докази дека давал инструкции посочувајќи дека наводите на Обвинителството се базираат на претпоставки.

Поврзани содржини

Скопски возач на автобус превезувал патници без возачка дозвола
МВР растури нелегален нелегален онлајн пазар во Голема Речица
Лажела дека собира пари за лекување на болно дете и ќарила 3.300 евра
Шестоодделенка во Ѓорче Петров била горена со цигари и присилена да јаде кучешки измет
За 24 часа дури шест случаи на семејно насилство
80-годишник почина откако го прегази сопствениот трактор
Голем пожар во Карпош утринава, изгореа два автомобили
Вработен во училиште во Гостивар силувал девојче – ОЈО бара притвор

