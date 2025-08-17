Познато е кого Европа ќе испрати со Зеленски во Вашингтон

Финскиот претседател Александар Стуб и евентуално генералниот секретар на НАТО Марк Руте утре ќе патуваат во Вашингтон со украинскиот претседател Володимир Зеленски, објави Политико. Целта на европските лидери е да ја зајакнат позицијата на Киев на средбата со американскиот претседател Доналд Трамп и да спречат нови тензии во време кога се одлучува за иднината на војната.

Според двајца европски дипломати и лице запознаено со плановите, Стуб е избран затоа што е еден од омилените соговорници на Трамп и треба да помогне во избегнувањето на конфликти меѓу американскиот и украинскиот претседател. Тој исто така треба да го убеди Трамп да ја вклучи Европа во понатамошните разговори.

По самитот во Алјаска во петокот, каде што Трамп се сретна со рускиот претседател Владимир Путин, немаше напредок. Трамп објави дека утре ќе разговара со Зеленски во Белата куќа, а потоа ќе се обиде да организира трилатерален состанок со Путин.

За европските и украинските претставници, претстојниот состанок во Вашингтон е клучен за да се спречи Трамп да ги прифати барањата на Москва кои се неприфатливи за Киев, како што е предавањето на дел од територијата.

Особена претпазливост се покажува и поради лошото искуство во февруари, кога состанокот во Белата куќа сериозно ги оштети односите меѓу Трамп и Зеленски. Затоа европските престолнини сакаат да избегнат каква било нова „заседа“ што би ја ослабнала Украина во преговорите.

Во недела, францускиот претседател Емануел Макрон и британскиот премиер Кир Стармер ќе водат телеконференција на земјите од таканаречената „коалиција на добронамерните“, кои планираат да обезбедат воена и друга поддршка на Украина по завршувањето на војната, изјави европски претставник.

Ставовите на Трамп за војната се менуваа во последните недели – од критикување на Украина до објавување на „сериозни последици“ за Путин. Но, по неколкучасовни разговори во Алјаска, тој повторно се приближи до руската позиција, се откажа од барањето за итен прекин на огнот и му рече на Киев да „го прифати договорот“, без да разјасни точно што тоа значи.

„Јасно е дека исходот од самитот во Алјаска предизвика загриженост во Европа, бидејќи Трамп се чини дека прифатил голем дел од аргументите на Путин“, рече Камил Гранд, поранешен висок функционер на НАТО, кој е во контакт со европските лидери вклучени во процесот.

Додека се обидуваат да го одржат оптимизмот на официјалниот фронт, зад затворени врати европските и украинските претставници се сè повеќе загрижени дека Путин би можел да добие глобален легитимитет без да направи никакви вистински отстапки, додека Украина би била под притисок да се откаже од територија.