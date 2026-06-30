Пожарникари спасуваа луѓе од автобус потопен во кал и вода во Австрија (видео)

Одрон одрон однесе автобус што го превезуваше возачот и тројца патници од патот во австриската долина Штанцертал синоќа. Сите четири лица беа спасени од пожарникари, а возачот беше однесен во болница, објави heute.at.

Одрон одрон покри пат и автобус

По обилните дождови, околу 20:20 часот во понеделник се случија неколку одронувања. Камења и кал ги покрија, меѓу другото, државните патишта Б171 и Л68. На патот помеѓу Шнан и Флирш, порој однесе редовен автобус што се движеше низ долината.

Спасување од возило полно со кал

Водата и калта од потокот Хое Рифе на патот достигнаа висина од околу 80 сантиметри и продреа во автобусот, што ги принуди членовите на Доброволната противпожарна служба да го спасат 49-годишниот возач и тројца патници. Патниците – 31-годишен маж од Иран, 39-годишна жена и 14-годишно девојче од Австрија – не се повредени во инцидентот.

Возачот е во болница, патиштата се затворени

Возачот на автобусот е однесен во болница во Замс со возило на брза помош со повреди од непозната сериозност. Засегнатиот општински пат, како и патот L68, останаа затворени преку ноќ. Пристапот до станбените згради во областа беше можен од 21:30 часот преку заобиколен пат преку автопатот S16. Патот B171 беше расчистен и отворен за сообраќај до 22:20 часот. Тешка механизација ќе биде употребена и во расчистувањето подоцна денес, по понатамошна проценка на ситуацијата.