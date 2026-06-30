Пожарникари спасуваа луѓе од автобус потопен во кал и вода во Австрија (видео)
Одрон одрон однесе автобус што го превезуваше возачот и тројца патници од патот во австриската долина Штанцертал синоќа. Сите четири лица беа спасени од пожарникари, а возачот беше однесен во болница, објави heute.at.
Одрон одрон покри пат и автобус
По обилните дождови, околу 20:20 часот во понеделник се случија неколку одронувања. Камења и кал ги покрија, меѓу другото, државните патишта Б171 и Л68. На патот помеѓу Шнан и Флирш, порој однесе редовен автобус што се движеше низ долината.
Спасување од возило полно со кал
Водата и калта од потокот Хое Рифе на патот достигнаа висина од околу 80 сантиметри и продреа во автобусот, што ги принуди членовите на Доброволната противпожарна служба да го спасат 49-годишниот возач и тројца патници. Патниците – 31-годишен маж од Иран, 39-годишна жена и 14-годишно девојче од Австрија – не се повредени во инцидентот.
Возачот е во болница, патиштата се затворени
Возачот на автобусот е однесен во болница во Замс со возило на брза помош со повреди од непозната сериозност. Засегнатиот општински пат, како и патот L68, останаа затворени преку ноќ. Пристапот до станбените згради во областа беше можен од 21:30 часот преку заобиколен пат преку автопатот S16. Патот B171 беше расчистен и отворен за сообраќај до 22:20 часот. Тешка механизација ќе биде употребена и во расчистувањето подоцна денес, по понатамошна проценка на ситуацијата.
Gestern gab es den ersten von drei Unwettertagen.
Bei Schnann (T) wurde ein Bus von einer Mure mitgerissen.
Hagel gab es etwa im Raum Zwettl (NÖ).
Und in Vöcklabruck (OÖ) gab es neben 96 km/h Sturmböen auch Überflutungen im Stadtzentrum.
🎥 Dominik Mair, Wetter-Hausruckviertel pic.twitter.com/MeMquxWpXf
— Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) June 30, 2026