Пожар им се заканува на домови во Албанија, Грција спречува нови пожари

Европа, континентот што се затоплува најбрзо, ова лето беше погодена од рекордна топлина и разорни шумски пожари, особено во Франција и Шпанија. Албанските пожарникари се бореа со пожар во јужниот регион Малакастер во понеделникот, што предизвика евакуација на околу 15 семејства и нивниот добиток и домашни миленици, бидејќи големи делови од јужна и источна Европа продолжуваат да се борат со топлотен бран.

Албанија распореди копнени и воздушни сили за да спречи пожарот да стигне до домовите во селото Рибан, соопштија службите за итни случаи.

Продолжуваат напорите за локализирање на втор пожар, веројатно предизвикан од удар на гром, во планинска област јужно од албанскиот град Ѓирокастро.

Во соседна Грција, пожар што можеби бил предизвикан од искра од електрични водови оштетил домови, предизвикал итни евакуации и уништил илјадници хектари обработливо земјиште во близина на популарно одморалиште северозападно од Атина.

Пожарот беше во голема мера локализиран во среда, но стотици пожарникари и шест хеликоптери сè уште работеа во областа за да спречат негово повторно разгорување.