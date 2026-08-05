Цела Хрватска во црвено: Две реки ќе пресушат

Хрватска е погодена од силен топлотен бран кој, заедно со долгорочна суша, ги намали нивоата на водата во реките на историски ниско ниво и почнува да предизвикува проблеми во енергетиката, навигацијата и снабдувањето со вода. Поради претерано високата температура на Сава, нуклеарната централа „Кршко“ ќе го намали производството на електрична енергија за 20 проценти, но владата вели дека снабдувањето на Хрватска не е во опасност.

На истокот од земјата, реките Дунав и Драва достигнаа рекордно ниско ниво на вода. „Хрватски води“ предупредуваат дека реките Орљава кај Пожега и Плитвица кај Вараждин би можеле да пресушат во наредните денови. Ниските нивоа на водата веќе ја отежнуваат навигацијата, го запираат фериботскиот сообраќај во Оборово и предизвикуваат проблеми за рибниците и дел од водоснабдувањето во Славонија и Далмација.

ДХМЗ издаде црвено предупредување за екстремна топлина за цела Хрватска за денес и утре, а метеоролошката служба Severe Weather Europe најавува дека температурите на истокот од земјата би можеле да достигнат 42°C до утре. Освежување се очекува од петок, кога ќе пристигнат дождови, грмотевици и значително пониски температури, прво на копно, а потоа и на Јадранското Море.