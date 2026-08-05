Цела Хрватска во црвено: Две реки ќе пресушат

05/08/2026 09:15

Хрватска е погодена од силен топлотен бран кој, заедно со долгорочна суша, ги намали нивоата на водата во реките на историски ниско ниво и почнува да предизвикува проблеми во енергетиката, навигацијата и снабдувањето со вода. Поради претерано високата температура на Сава, нуклеарната централа „Кршко“ ќе го намали производството на електрична енергија за 20 проценти, но владата вели дека снабдувањето на Хрватска не е во опасност.

На истокот од земјата, реките Дунав и Драва достигнаа рекордно ниско ниво на вода. „Хрватски води“ предупредуваат дека реките Орљава кај Пожега и Плитвица кај Вараждин би можеле да пресушат во наредните денови. Ниските нивоа на водата веќе ја отежнуваат навигацијата, го запираат фериботскиот сообраќај во Оборово и предизвикуваат проблеми за рибниците и дел од водоснабдувањето во Славонија и Далмација.

ДХМЗ издаде црвено предупредување за екстремна топлина за цела Хрватска за денес и утре, а метеоролошката служба Severe Weather Europe најавува дека температурите на истокот од земјата би можеле да достигнат 42°C до утре. Освежување се очекува од петок, кога ќе пристигнат дождови, грмотевици и значително пониски температури, прво на копно, а потоа и на Јадранското Море.

Поврзани содржини

Суша ја погоди Србија. Најголемата хидроелектрана работи со четвртина од капацитетот
Грција уапси 16 менаџери на барови и клубови поради прегласна музика
БГНЕС: Скопје отворено ги спроведува плановите на „Српскиот свет“
САД го ратификуваа договорот за заем од 302 милиони долари за Албанија
Црногорскиот премиер го отфрла италијанскиот план. Не сака центри за мигранти
Грција распиша повик за проект вреден над три милиони евра за заштита на Дојранското Езеро
Нуклеарната централа Козлодуј во Бугарија е стабилна и покрај сушата на Дунав
Нуклеарката Кршко најави можно исклучување поради еколошки ограничувања поврзани со реката Сава

Најчитани