Нуклеарната централа „Кршко“ ја намалува моќноста за прв пат по повеќе од 20 години поради температурата на реката Сава

Нуклеарната централа Кршко (NEK) објави во среда дека поради продолжувањето на исклучителните хидролошки и метеоролошки услови на реката Сава, ќе почне да работи со 80 проценти од моќноста на реакторот во четврток навечер, и најавува дека ќе продолжи со работа со полна моќност кога условите ќе дозволат.

„Нуклеарната централа Кршко работи сигурно од завршувањето на ремонтот во ноември 2025 година, а денес постигна 280 дена континуирано работење. Поради продолжувањето на исклучителните хидролошки и метеоролошки услови на реката Сава, NEK, како што е најавено, ќе започне постепено намалување на моќноста на реакторот во четврток навечер, 6 август 2026 година. Во првиот чекор, моќноста ќе се намали на 80 проценти“, објави NEK во среда.

Ова, објаснуваат тие, е планирана и контролирана привремена мерка што е неопходна за да се обезбеди усогласеност со одредбите од Одобрувањето за животна средина (OVS), според кое дневната просечна температура на реката Сава на точката на целосно мешање низводно од хидроелектраната (HE) Брежице не смее да надмине 28 степени Целзиусови, а просечното дневно зголемување на температурата не смее да надмине три степени.

Во соопштението се нагласува дека во текот на последните месеци на високи температури, NEK, со цел да го намали топлинското оптоварување на реката Сава, успешно ја одржуваше работата со полн капацитет со користење на системот на ладилни кули и сите други достапни системи и компоненти на електраната.

NEK користи вода од реката Сава во третото коло за ладење, наменета за отстранување на топлината од кондензаторот што не може да се претвори во електрична енергија и мора да се испушти во животната средина, додадоа тие.

„Последниот пат кога нуклеарната централа работеше со намалена моќност поради ограничувања поврзани со температурата и протокот на реката Сава беше во 2003 година, кога намалувањето на моќноста беше неопходно повеќе од 90 дена. Доколку сегашните хидролошки и метеоролошки услови продолжат и дополнително се влошат, нуклеарната централа ќе продолжи дополнително да ја намалува моќноста на реакторот. нуклеарната централа повторно ќе работи со полна моќност кога условите ќе дозволат“, најави Кршко.