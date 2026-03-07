Поволни временски услови за успешен старт на пчеларството

Со сончеви денови и температури над 15-тиот степен пчеларите ја отвораат работната сезона и ги прават првите прегледи и анализи за тоа како пчелите ги презимиле изминатите месеци.

Загуба на единки во нормални рамки, но и променлива јачина на пчелните семејства регистрирале пчелари од дојранскиот регион, каде временските услови засега се поволни.

– Бројната состојба бележи загуба на пчелни семејства во нормални рамки. Променлива е и јачината на семејството, односно има и јаки и слаби семејства, бидејќи првите биле зазимени како стари пчелни формации, а вторите зимата ги пресретнала додека биле во фаза на нуклеус, па не можеле убаво да се развијат. Секако и зимата, иако беше блага и со дождови, не влијаеше многу поволно на пчелните семејства, бидејќи тие скоро цело време беа активни, со што ја трошат и храната и самите себе, па пред да ја дочекаат пролетта угинуваат, вели пчелар од дојранскиот крај кој располага со дваесеттина пчелни сандаци.

Во дојранскиот регион моменталната паша се состои од дренот, бадемот, кајсијата, а пчеларите се едногласни дека ќе вршат пролетна прихрана за да ги зајакнат послабите пчелни семејства. Пролетни температури до 25 степени, со умерени дождови, се идеалните услови на кои пчеларите се надеваат и во кои дрвјата најдобро медоносат, бидејќи обилни дождови го мијат нектарот и поленот.

Слична оценка за стартот на пчеларската сезона даваат и од Сојузот на пчеларски здруженија во Македонија. Велат дека прихраната на пчелите ќе биде една од мерките за поддршка и за успешен старт на нивната работа.

– Сезоната се отвора, временските услови се добри и се подготвуваме за првиот пролетен преглед со што ќе имаме увид до каде е залихата со храна за пчелите. Мора да се напомене дека имаше дојави од колеги пчелари дека уште во есенските месеци имале доста загуби на пчелни семејства. Затоа во овој период најпотребен е полен со цел да се развие пчелното семејство, а него пчелите може да го приберат од првите расцветани дрвја како лешник, бадем, праска, кајсија. Развивање и зацврстување на пчелните семејства во овој период е многу важно за кога ќе стигне вистинската паша, односно кога ќе има се поголем број расцветани растенија да има и пчели работници, вели Менде Трајковски, претседател на Сојузот на пчеларски здруженија во Македонија.

Тој посочува дека засега климатските промени и нападите од крлежот вароа, за кој постои превентива, но се уште не е пронајден лек за негово сузбивање, остануваат главните проблеми со кои се соочуваат пчеларите, а истото го добил како потврда и од колегите пчелари во Хрватска и Бугарија при неодамнешната работна посета.