Повеќе туристи, но помалку ноќевања во јануари

Бројот на туристите во јануари годинава изнесува 52 943, од кои 38,2 проценти се домашни, а 61,8 проценти странски, објави денеска Државниот завод за статистика (ДЗС).

Најмногу странски туристи во јануари годинава имало од Турција, 6 732, Србија, 3 563, Бугарија, 3 256, Грција, 3 060, …

Во јануари се реализирани 103 983 ноќевања, 45,5 проценти од домашни туристи, а 54,5 проценти од странски туристи.

Податоците на ДЗС покажуваат дека вкупниот број на туристи во јануари 2026 година, во однос на јануари 2025 година, е зголемен за 6,2 проценти, а бројот на ноќевањата е намален за 2,7 проценти. Кај домашните туристи во јануари има годишен раст од 10,1 процент, а кај странските за 3,9 проценти. Ноќевањата на домашните туристи се зголемени за 4 проценти, а на странските се намалени за 7,7 проценти.