Поплави и свлечишта по силниот дожд во Германија

Обилните дождови доведоа до поплави и предизвикаа лизгање на земјиштето во западната германска покраина Сар во петокот.

Зградите во главниот град Сарбрикен и другите општини мораа да бидат евакуирани поради зголеменото ниво на водата.

Heavy flood at the street due to extreme rainfalls in Saarwellingen, Germany 🇩🇪 (17.05.2024)

Министерството за внатрешни работи на Сар најави „голема површина погодена од поплави“, а најпогоден е југоисточниот дел на сојузната држава.

Засега нема информации за повредени, изјави портпаролот на министерството.

Much of Germany's Saarland state is struggling with flash flooding caused by heavy rains. https://t.co/zUDTDNDbb8 pic.twitter.com/r4fVSM4xOw

— DW News (@dwnews) May 17, 2024