Полска ги подигна авионите како резултат на жесток руски напад врз Киев

Само неколку часа откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека рускиот лидер Владимир Путин прави сѐ за да ја прекине војната во Украина, неговите сили го нападнаа Киев.

Како што пренесуваат руските медиуми Русија ја гаѓаше украинската престолнина од воздух, повредувајќи една 44-годишна жена и оштетувајќи неколку куќи, според украинските власти.

Целосниот опсег на нападот не беше веднаш јасен, но соседната членка на НАТО, Полска, ги подигна авионите за да обезбеди безбедност на воздухот.

Overnight, Putin’s forces attacked Ukraine with drones and cruise missiles, forcing Poland to launch its combat aircraft.

In Sumy, two Russian drones struck a busy residential area, injuring civilians. Kyiv Region was also hit. pic.twitter.com/nRCsUUEz1f

— KyivPost (@KyivPost) February 25, 2025