Полицијата спаси жена што се фрли во Вардар

Денеска околу 14 часот полицијата интервенираше и спаси жена што се фрли во водите на реката Вардар во Скопје.

Според информациите од

, пријавата била примена за лице во реката Вардар, под мостот на улицата „Војвода Васил Чакаларов“. Веднаш по пријавата, полициски службеници од ПС Карпош пристигнале на местото на настанот и утврдиле дека жената дава знаци на живот.