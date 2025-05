Погледнете го моментот кога Мерц сфати дека не е избран за канцелар

Кандидатот на Христијанско-демократската унија (CDU/CSU) Фридрих Мерц не го доби потребниот број гласови во првиот круг од изборите за канцелар во Бундестагот и не беше избран за канцелар, што е историски уникатен случај.

Во првиот круг, 310 од вкупно 630 пратеници во Бундестагот гласаа за Фридрих Мерц, што значи дека најмалку 18 пратеници од ЦДУ/ЦСУ и Социјалдемократската партија на Германија (СПД), кои треба да формираат коалициска влада, не гласаа за Фридрих Мерц.

Му беа потребни 316 гласови за да ги обезбеди долгоочекуваните избори за наследник на Олаф Шолц.

Ова е прв пат во историјата на Сојузна Република Германија канцелар да не биде избран во првиот круг.

Погледнете го моментот кога лидерот на германските христијански демократи сфати дека сепак не е избран за канцелар.

Friedrich Merz unexpectedly failed to achieve the majority required to be elected German chancellor.

Here’s how that moment unfolded in parliament ⬇️ pic.twitter.com/aCKkNLYqmM

— DW Politics (@dw_politics) May 6, 2025