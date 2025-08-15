Почнаа разговорите меѓу Трамп и Путин

15/08/2025 21:56

 Американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот шеф на државата, Владимир Путин започнаа разговори за можен крај на војната меѓу Русија и Украина.

Претседателите на Русија – Владимир Путин и на САД – Доналд Трамп, претходно се ракуваа пред медиумите и заедно прошетаа по црвениот тепих поставен за нив на пистата на воената база Елмендорф-Ричардсон, што беше емитувано во живо од прес-службата на Белата куќа.

Путин на преговорите ќе биде придружуван од неговиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров и неговиот советник за надворешна политика Јуриј Уштаков.

Покрај Трамп, од американска страна ќе бидат присутни и државниот секретар Марко Рубио и специјалниот пратеник Стив Виткоф.

 

Двајцата заедно се качија во црн кадилак.

