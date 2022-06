По Армани, Луј Витон – Кејт Бланшет нов амбасадор на скапоцен накит

Франција– Луј Витон во вторник во Маракеш ќе ја открие својата најголема колекција на скапоцен накит , со нов амбасадор на брендот: Кејт Бланшет.

Оскаровката, австралискатаљ актерка глуми во рекламната кампања за колекцијата Spirit, фотографирана од Sølve Sundsbø, која треба да се појави на WWD во петок и во магазинот The Economist и Financial Times „How to Spend It“ во сабота. Сликите беа стилизирани од Карин Рофилд, во режија на Baron & Baron.

Бланшет го поддржува Витон најмалку една деценија, присуствувајќи на отворање продавница во Рим во далечната 2012 година. На почетокот на овој месец, таа ја додели наградата LVMH за млади дизајнери на церемонијата во Париз, облечена во облека од дизајнерот на женска облека на Витон, Николас Гескиер .

„Таа е единствена. Таа ја надминува културата, ги надминува времињата, ги надминува трендовите. Многу работи се променија и таа е таму, релевантна како и секогаш“, рече Мајкл Бурк, претседател и главен извршен директор на Луј Витон, ѕвездениот бренд на францускиот луксузен конгломерат LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

„Тоа што останува моќ не се заснова само на изгледот. Таа има многу специфичен изглед, но тоа е само првото нешто што го гледате. За да се одржи моќта потребно е многу повеќе од само тоа. А нејзината моќ што останува е нејзиниот карактер, како се ангажира, нејзината хуманост, нејзината интелигенција, начинот на кој таа се однесува со луѓето, како може да зборува за толку многу различни теми. Таа има гравитација “, додаде тој.

Бланшет ја наследува колешката актерка Алиша Викандер, која минатата година ја предводи првата кампања за скапоцен накит на брендот.

Актерката од „Керол“ позира на фотосесијата облечена во тоалети со некои од ѕвездените парчиња од колекцијата од 125 парчиња, за кои беа потребни повеќе од 40.000 часа за да се изработат. Франческа Амфитеатроф, уметнички директор на часовници и накит во Витон, беше инспирирана од митски суштества, вклучувајќи змејови и феникси.

Петте теми во колекцијата – слобода, благодат, фантазија, зрачење и судбина – беа избрани како алегории за духот на куќата, изразени преку артикулирани креации и мотиви на шеврони, шаховски шари и повеќекратни интерпретации на буквата V со потпис на куќата.

Амфитеатроф рече дека одржувањето на чувството за „графичка модерност“ е фундаментално за вокабуларот за високиот накит на Витон.

„Нашите клиенти веќе ќе купат или поседуваат класични парчиња“, рече таа. „Штом ги имате тие прекрасни класични парчиња, сакате да додадете или сакате да купите извонредни парчиња, парчиња кои се навистина уникатни. И мислам дека тоа е она што го привлекуваме. Ние привлекуваме клиенти кои бараат нешто што им зборува, што емотивно се поврзува со нив“.

Она што најмногу привлекува внимание кај Spirit не е само големината на користените скапоцени камења, туку и нивната изобилство.

Бурк рече дека пандемијата го комплицирала процесот на набавка. „Тоа го отежна патувањето. Беше комплицирано, но работиме со три до пет години инвентар. Уште една година ќе беше катастрофална. По две години, навистина почнувате да ве боли бидејќи почнувате да имате камења што не сте ги виделе. Мора да патувате за да ги видите. Не можете да им купите глетка невидена. Дијаманти, можете, но не обоен камен “, рече тој.

Сепак, тој рече дека Витон има корист од тоа што го има „најдобриот извор на камења во светот“, чиј идентитет го чувал доверлив од безбедносни причини. „Таа е личност во индустријата и може да добие камења што ниту една друга куќа не може да ги добие“, рече тој.

Земете го рубинот од 10,28 карати од Мозамбик кој е централниот дел на ѓерданот Destiny. Неговиот смарагд крој е исклучително редок за овој камен. „Го направивме тоа затоа што тој конкретен рубин, и само тој рубин, може да си го дозволи тоа сечење“, објасни Бурк.

Тоа е еден од трите исклучителни камења на колекцијата Spirit, заедно со колумбиски смарагд од 8,90 карати, кој исто така го зазема своето место во ланчето Либерти. Придружуван од шест помали смарагди, 18,09-каратен сафир од Шри Ланка и 2,50-каратен LV дијамант исечен со цвет, тој се наоѓа на сложена структура дизајнирана да биде еластична како „подвижен оклоп“.

На задната страна е врежана реченицата: „Слободата е слобода да се истражува светот и да се изрази вродената моќ“. Амфитеатроф рече дека темите на колекцијата ги именувала според вредностите на жената или мажот од Витон, бидејќи изјавила дека машките клиенти се повеќе ги привлекува нејзината понуда на накит.

Триото го комплетира цаворит од 65,26 карати кој формира приврзок што може да се одвои на криволинеарниот ѓердан Грејс, кој евоцира пар крилја што се искривуваат околу вратот.

Презентацијата во Маракеш, во инсталација смислена од реномираните бразилски дизајнери Умберто и Фернандо Кампана, познат како браќата Кампана, ќе го открие првиот дел од колекцијата, вкупно 80 парчиња. Следното поглавје ќе излезе во јануари.

Бурк рече дека повеќе од 100 двојки ќе присуствуваат на настанот во Маракеш, кој исто така треба да биде домаќин на шоуто за машка облека Сен Лоран на 15 јули. „Тоа е место каде што луѓето се собираат, доаѓаат од далечните делови на светот и се собираат“, рече тој. „Тоа е многу, многу силна локална култура, но сепак им зборува на сите“.

Витон ја одржа својата презентација на skapocen накит во Монако минатата година и претходно одржа настани на локации вклучувајќи ги Прага и Капри. Атмосферскиот амбиент ја храни имагинацијата на дизајнерите на куќата и исто така ги инспирира клиентите, рече Бурк.

Побарувачката е силна и покрај последиците од војната во Украина и обновените заклучувања за Ковид-19 во Кина. (WWD)