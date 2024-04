Ширли Меклејн „добро се чувствува“ на 90 години, ќе објави книга за нејзиниот „прекрасен живот“

Ширли Меклејн го одбележува својот 90-ти роденден со најава за издавање на изненадувачка нова книга.

Оскаровката- актерка ќе сподели фотографии и приказни од нејзиниот живот, со преку 150 слики од нејзината лична архива, во нејзината нова книга „Ѕидот на животот“, што ќе се објави на 22 октомври.

„Живеев прекрасен живот и сакав да го споделам“, вели Меклејн за PEOPLE. „Сите фотографии вратија прекрасни спомени“.

Легендарната ѕвезда планира да го прослави својот роденден на 24 април со интимна вечера со пријателите.

„Се собираме и се надевам дека ќе изедам нешто добро“, вели таа.

Меклејн, која доби Оскар за Terms of Endearment во 1983 година и глумеше во класични филмови како што се The Apartment, Postcards from the Edge и Steel Magnolias, сè уште го прави она што го сака и наскоро ќе започне со снимање на нов филм во Атлантик Сити насловен People Not Места.

„Тоа е прекрасно сценарио и се подготвуваме да започнеме и ќе видиме што ќе се случи“, вели таа за филмот што Меклејн ја припишува својата долговечност на годините на танцување.

„Почнав да тренирам со танц на три години и престанав на околу 67 години. Тоа ме научи на дисциплина, сакам музика, работа со луѓе и справување со болката“, вели таа.

Таа вели дека идејата да состави книга настанала поради ѕидот од фотографии што ги имала во нејзиниот дом во Малибу.

„Пред околу 45 години, ставив околу десет врамени фотографии од пријателите и семејството и луѓето со кои сум работел заедно на ѕидот од дневната соба“, вели Меклејн, кој е и автор на најпродаваните мемоари на Њујорк Тајмс од 1986 година Out On a Limb. „Сите што дојдоа сакаа да ја погледнат оваа монтажа и така се роди Ѕидот на животот. Задоволство ми е да споделам избор од овие фотографии – и некои од приказните зад нив – во оваа книга“.

Во Ѕидот на животот, Меклејн открива спомени од нејзиното детство со братот Ворен Бити, раните години на Бродвеј, станувањето мајка и други посебни моменти од седумдецениските престој во Холивуд. Таа има еден брак зад себе кој траел 28 години и ќерка. Таа, исто така, ја споделува приказната зад средбата со значајни личности како Френк Синатра, Бет Дејвис и Далај Лама.

Додека го слави својот 90-ти роденден, таа вели дека е најблагодарна „што можам да продолжам да работам“.

„Имам мои пријатели и навистина сум здрава“.