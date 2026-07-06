Пливањето е за тело и за ум – една од најздравите физички активности

Пливањето е вежба со низок интензитет која ги активира речиси сите мускулни групи во телото, а воедно врши минимално оптоварување на зглобовите. Поради оваа причина, се смета за една од најздравите физички активности и е погодна за луѓе од сите возрасти и нивоа на физичка подготвеност.

Редовното пливање може да помогне во ублажување на болките во зглобовите, зајакнување на мускулите, зголемување на издржливоста и флексибилноста, како и намалување на крвниот притисок. Покрај тоа, има позитивен ефект врз здравјето на срцето и крвните садови и придонесува за подобра функција на мозокот и менталното здравје, намалувајќи ги нивоата на стрес и напнатост, пишува Health.

Помош при артритис

За луѓето со остеоартритис, пливањето може да помогне во ублажување на болките и вкочанетоста во зглобовите, а во исто време ги зајакнува мускулите. Ако имате ревматоиден артритис, важно е да се консултирате со лекар кој ќе процени дали пливањето е соодветна активност за вас.

Подобро ментално здравје

Пливањето поттикнува пауза од технологијата, што може да го подобри расположението и да помогне во ублажување на анксиозноста. Оваа активност, исто така, значително ги намалува симптомите на депресија. Редовното пливање може дури и да ја намали потребата од антидепресиви.

Поздраво срце и мозок

Како и другите форми на кардиоваскуларни вежби, пливањето го поддржува здравјето на срцето и значително го намалува крвниот притисок. Исто така, може да ја подобри еластичноста на крвните садови и да го зголеми протокот на крв во мозокот.

Корисно за постарите лица

Пливањето е вежба за целото тело со низок ризик од повреда. Не само што ги зајакнува срцето и белите дробови, туку го прави тоа без да ги оптоварува лигаментите и зглобовите. Исто така, го намалува ризикот од срцеви заболувања, деменција, депресија и анксиозност.

Пливањето дури го намалува и ризикот од саркопенија, губење на мускулна маса поврзано со стареењето. Пливањето може да има позитивен ефект и врз здравјето на коските, особено кај жените во постменопауза.

Подобар сон

Ако се борите со несоница, пливањето може да ви помогне да го подобрите вашиот сон. Доследната аеробна активност, како што е пливањето, може да го подобри квалитетот на спиењето и целокупното задоволство од животот.

Консумација на калории

Ако вашите здравствени цели вклучуваат согорување на повеќе калории или губење на тежина, размислете за додавање пливање во вашиот план за вежбање. Пливањето 30 минути може да согори повеќе калории отколку одењето или кревањето тегови во истиот временски период.

Зајакнување на мускулите

Пливањето е форма на тренинг со отпор, каде што водата обезбедува отпор додека се движите низ неа. Отпорноста на водата е до десет пати поголема од онаа на копно. Пливањето ги таргетира главните мускулни групи на телото. Сепак, имајте предвид дека пливањето е активност со низок интензитет, па за позначајно зајакнување на мускулите, треба да вклучите и вежби со висок интензитет.

Помал ризик од метаболички синдром

Пливањето може да игра клучна улога во намалувањето на ризикот од хронични заболувања како што се дијабетес тип 2 и висок крвен притисок. Оваа активност ги намалува факторите на ризик за метаболички синдром, како што се висок холестерол, гликоза во крвта и крвен притисок, и претставува нефармаколошки пристап за контрола на овие состојби.