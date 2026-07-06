Пиво по рецепт на Вашингтон од 1757. за 250-годишнината од независноста на САД

06/07/2026 09:13

Вашингтон – ​​Во чест на 250-годишнината од незавнисоста на Соединетите Американски Држави, Јавната библиотека во Њујорк соработуваше со една тамошна пиварница за да произведе пиво според изворен рецепт на првиот американски претседател, Џорџ Вашингтон (1732 – 1799).

Според наводите, Вашингтон го запишал рецептот во тетратка во 1757 година, додека сè уште бил воен командант. Таа тетратка сега се чува во архивата. Пивото, коешто веројатно не било особено силно, веројатно било наменето за војниците во тоа време – можело брзо да се подготви и пие без страв од бактерии, бидејќи тие не го преживуваат процесот на производство.

Во споредба со денешното пиво, тоа е сè уште значително послатко, бидејќи една од главните состојки е шеќерниот сируп. 

САД овој викенд го прославија својот јубилеј –  250 години од независноста, прогласена на 4 јули 1776 година.  

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