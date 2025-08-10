Пит Хегсет репостирал видео кое вели дека на жените не треба да им се дозволи да гласаат

Американскиот секретар за одбрана, Пит Хегсет, неодамна сподели видео во кое неколку пастори велат дека на жените повеќе не треба да им биде дозволено да гласаат, што предизвика една прогресивна евангелистичка организација да изрази загриженост.

Хегсет реобјави сегмент од Си-Ен-Ен на Икс во четвртокот, кој се фокусира на пасторот Даг Вилсон, христијански националист кој е коосновач на Заедницата на реформирани евангелистички цркви (ЦРЕЦ) со седиште во Ајдахо. Во сегментот, тој ја покренува идејата жените да не гласаат.

„Би сакал да ја видам оваа нација како христијанска нација и би сакал овој свет да биде христијански свет“, рече Вилсон.

Друг пастор во интервју за Си-Ен-Ен, Тоби Сампер, рече: „Во моето идеално општество, ние би гласале како домаќинства. Јас вообичаено би бил оној што ќе гласа, но би го дал гласот откако ќе разговарам за тоа со моето домаќинство“.

Една верничка интервјуирана за сегментот забележа дека го смета својот сопруг за глава на нивното домаќинство и додаде: „Јас му се покорувам“.

Хегсет го објави извештајот од речиси седум минути со натпис: „Целиот Христос за целиот живот“.

Подоцна во видеото, Вилсон вели дека не верува оти жените треба да имаат лидерски позиции во војската или да можат да извршуваат високопрофилни борбени улоги.

Во изјавата од портпаролот на Пентагон, Шон Парнел, во саботата се вели дека Хегсет „е горд член на црква поврзана со“ ЦРЕЦ.

„Секретарот многу ги цени многу од делата и учењата на г-дин Вилсон“.

Хегсет и неговото семејство присуствуваа на инаугуративната служба на црквата Вилсон во Вашингтон во јули.

Даг Пагит, пастор и извршен директор на прогресивната евангелистичка организација „Гласај за заедничко добро“, изјави за Асошиејтед прес дека идеите во видеото се ставови што „мали делови од христијаните ги почитуваат“ и рече дека е „многу вознемирувачки“ што Хегсет ќе ги засили.

Повторната објава на Хегсет во четвртокот дојде во време кога администрацијата на Трамп ги засилува напорите за промовирање на христијанскиот национализам. Претседателот, исто така, во февруари создаде канцеларија за верски прашања во Белата куќа, велејќи дека таа ќе му даде препораки „во врска со промените во политиките, програмите и практиките“ и ќе се консултира со надворешни експерти во „борбата против антисемитските, антихристијанските и дополнителните форми на антирелигиозни предрасуди“.

Во мај, Хегсет го покани својот личен пастор, Брукс Потејгер, во Пентагон да ја води првата од неколкуте христијански молитвени служби што министерот за одбрана ги одржал во зградата на владата во текот на работното време.

Првиот амандман на американскиот устав ѝ забранува на владата да воспостави државна религија. Но, административната канцеларија на американските судови вели дека прецизната дефиниција за „естаблишмент“ во тој контекст историски била нејасна, особено со оглед на тоа што уставот, исто така, го штити правото на сите граѓани генерално да ја практикуваат својата религија како што сакаат.