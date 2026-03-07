Пезешкијан им се извини на соседите од Заливот, и вети дека Иран нема да ги напаѓа

07/03/2026 10:28

Техеран – Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан денеска изјави дека Иран повеќе нема да ги напаѓа своите соседи во Персискиот Залив, освен ако не биде нападнат од тие земји.

– Привремениот лидерски совет одлучи дека нема да има повеќе напади врз соседните земји, нема да бидат истрелани ракети, освен ако нападот врз Иран не потекнува од тие земји, рече Пезешкијан во говорот емитуван на државната телевизија.

Тој им се извини на соседните земји што ги нападна Иран, наведувајќи дека барањето на Соединетите Американски Држави за безусловно предавање на Техеран е „сон што треба да го однесат со себе во гроб“.

САД и Израел го нападнаа Иран пред седум дена, во сабота, на 28 февруари, на што Техеран одговори со ракетирање на Израел, Кувајт, Бахреин и други земји од Блискиот Исток.

