„Персеполис“ на Марџан Сатрапи објавен на македонски јазик- прв ирански стрип уникатен по својот ликовен и пишан израз

За првпат на македонски јазик е објавено интегралното издание на графичкиот роман „Персеполис“ од иранско-француската илустраторка и писателка Марџан Сатрапи, во превод на македонски јазик на Владо Ефтимов. Во ова дело таа го претвора личното сеќавање во политичко сведоштво, осветлувајќи ја вистината за репресијата, прогонството, созревањето и отпорот преку искреност, духовитост и човечност.

„Персеполис“ (2000 – 2003) на Сатрапи која почина на 4 јуни оваа година е еден од најпродаваните и меѓународно најуспешни мемоари во форма на стрип и претставува скапоцено сведоштво за животот во Иран од крајот на седумдесеттите до средината на деведесеттите години од XX век. Приказна за незаборавното детство на Марџан и за нејзиното созревање во љубов среде големо семејство во Техеран за време на Исламската револуција; за противречностите меѓу приватниот и јавниот живот во земја погодена од политички превирања; за нејзините средношколски години во Виена, каде што се соочува со предизвиците на адолесценцијата далеку од семејството; за враќањето дома – истовремено и слатко и болно; и, конечно, за нејзиниот самонаметнат егзил од саканата татковина. Ова е хроника на детство и младост кои во исто време се бунтовни и блиски, живот испреплетен со историјата на својата земја, а сепак исполнет со универзалните искушенија и радости на растењето.

Суров, продорен и искрен, често потресен, но проткаен со непосреден хумор и тешко стекната мудрост – „Персеполис“ е извонредно дело на една од најценетите графички авторки во историјата, којашто е уникатна и по својот ликовен и по својот пишан израз. Ова дело воедно е и прв ирански стрип, односно графички роман.

Според првите два дела од книгата во 2007 г. е направен и долгоматражен анимиран филм како заедничка креација на Сатрапи и францускиот автор на стрипови и филмови Венсан Пароно a.k.a. Виншлус. Филмот премиерно е прикажан на Канскиот филмски фестивал, каде што ја освоил Наградата на жирито. Подоцна е номиниран и за Оскар во категоријата најдобар анимиран долгометражен филм, како прва жена номинирана во таа категорија.

Книгата на македонски јазик е објавена со поддршка на програмата Циркулација на европски книжевни дела во склоп на Креативна Европа на Европската Унија – Потпрограма „Култура“ и на Министерствата за култура на РС Македонија. Изданието е достапно во книжарниците и преку дистрибутивната мрежа на издавачот.

Марџан Сатрапи (1969 – 2026) беше француска илустраторка, писателка и режисерка од иранско потекло. Родена е во иранскиот град Решт. Мајка ѝ е правнука на персискиот шах Насир ел Дин, од династијата Каџар (владеел од 1848 до 1896), но своето образование го должи на родителите, марксисти од средниот сталеж, кои ја охрабрувале нејзината индивидуалност.

Пораснала во Техеран, каде што одела во француско училиште. Со желба да ја заштитат од политичките превривања, во 1983 година, родителите ја пратиле во Виена, каде што го продолжува школувањето. Факултет за ликовни уметности запишала во Иран, но потоа се сели во Франција. За време на студиите почнала да работи како илустратор на книги за деца.

Владо Ефтимов е роден во Штип во 1956 г. Дипломирал во 1980 година на Филолошкиот факултет, Катедра за романска филологија, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Најголемиот дел од работниот век го минал во Редакцијата на „Детска радост“ (при НИП „Нова Македонија“, подоцна во состав на „Просветно дело“) како новинар, уредник и одговорен уредник на списанија за деца и млади. Со преведувачка дејност, од француски и од српски јазик, се занимава речиси пет децении, првин за потребите на Аматерскиот театар „Чекори“ од Скопје, а потоа и за издавачките куќи „Детска радост“, „Просветно дело“, „Антолог“, „Три“ итн. Превел седумдесетина дела за млади и возрасни како и стотина книги, сликовници и боенки за најмладите читатели. Учествувал и во неколку лексикографски проекти како уредник и автор на одредници.