Папата Лав во Шпанија: Светот повикува на мир

Папат Лав, во моќниот говор со кој започна еднонеделната посета на Шпанија во саботата, ги повика светските лидери да избегнуваат делење на гласачите со „стерилни поедноставувања“ за да добијат популарност и ги повика да ги слушаат светските повици за мир.

Лав, кој неодамна го налути американскиот претседател Доналд Трамп критикувајќи ги неговите антиимиграциски политики и војната во Иран, ќе се сретне со бездомници во Мадрид и на Канарските Острови, надевајќи се дека ќе му даде пример на светот како да го почитува „секое човечко суштество“.

„Денес, искушението да се добие популарност со разгорување на пламенот на поларизацијата се чини дека се зголеми, а не се намали“, рече Лав во говорот пред кралот Фелипе VI во кралската палата во Мадрид.

„Ги повикувам сите да ги остават настрана поларизирачките наративи за општествената реалност и историјата со цел да ги надминат стерилните поедноставувања преку плодно ценење на сложеноста“, додаде тој.

Технологијата е делумно виновна за создавањето средина што поттикнува зајакнување на предрасудите и слабеење на критичкото размислување, рече Лав, додавајќи дека светот „вика од своите длабочини за мир“.

Во својот говор, тој се осврна на шпанската историја, наведувајќи ја како пример за мирен коегзистенција меѓу религиите и културите. Тој потсети на начинот на кој христијаните, муслиманите и Евреите во средниот век соработувале за да го унапредат човечкото знаење, преведувајќи арапски текстови на латински, шпански и хебрејски јазик во познатата Школа за преведувачи во Толедо.

„Вашата историја покажува дека културата на средба, а не на конфликт, поттикнува стабилност и просперитет. Пораката за мир, која за жал им изгледа наивна на некои во моментов, а извор на конфликт за други, е добредојдена од оние кои не се затвораат во однапред замислени идеологии, туку се отворени за вистината“, рече папата Лав.

Толпа луѓе се собраа по улиците каде што Лав беше пренесен до кралската палата, мавтајќи со знамиња на Ватикан и Шпанија. Се очекуваат големи собири во продолжение на првата посета на папа на Шпанија од 2011 година, кога Бенедикт XVI ја посети земјата.