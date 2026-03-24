Падот на цените на златото доживува невидени размери

Златото продолжи да паѓа во вторник, продлабочувајќи ја фазата на мечкин пазар, бидејќи инвеститорите ги повлекуваа позициите, при што посилниот американски долар и растечките приноси на државните обврзници ја намалуваат привлечноста на жолтиот метал.

Спот цените на златото паднаа за 2% пред да ги намалат загубите на 1% и да се тргуваат на 4.335,97 долари за унца. Фјучерсите за злато за испорака во април последен пат беа намалени за повеќе од 1% на 4.358,80 долари за унца. Спот среброто се намали за повеќе од 3% на 66,93 долари за унца, додека фјучерсите се намалија за 2,61% на 67,54 долари.

Индексот на доларот, кој ја мери силата на доларот во однос на кошничка валути, се зголеми за 0,5% во вторник. Посилниот долар ја намалува привлечноста на златото со цена во американската валута, што го прави поскапо за сопствениците на други валути.

Цената на златото на спот сега изгуби повеќе од 22% откако достигна рекордно високо ниво од 5.594,82 долари за унца кон крајот на јануари, при што благородниот метал изгуби речиси 10% минатата недела, што е негов најлош резултат од септември 2011 година. Индексот на доларот, во меѓувреме, доби околу 3% од почетокот на војната.

Набљудувачите на пазарот го припишуваат падот на мешавина од макроекономски и позициони фактори.

„Додека златото првично порасна поради побарувачката за безбедни засолништа на почетокот на конфликтот [Иран], цените неодамна се намалија“, изјави за CNBC Раџат Батачарја, виш инвестициски стратег во Standard Chartered.

„Гледаме дека овој модел се повторува во периоди на зголемен стрес на пазарот, бидејќи инвеститорите складираат готовина за да платат маргинални повици или едноставно да резервираат профит каде што можат“, изјави тој за CNBC преку е-пошта, додавајќи дека неодамнешната сила на доларот, исто така, влијаела врз побарувачката за злато.

Дали каматните стапки ќе се зголемат?

Учесниците на пазарот, исто така, ги преиспитуваат очекувањата за монетарната политика на САД, при што постојаната инфлација ја намалува веројатноста за агресивно намалување на стапките од страна на Федералните резерви, одржувајќи ги приносите на државните обврзници повисоки.

Повисоките приноси ја намалуваат привлечноста на неприносното злато. Приносот на 10-годишните државни обврзници беше за околу 5 базични поени повисок, на 4,384% во вторник.

Учесниците на пазарот, исто така, ги преиспитуваат очекувањата за монетарната политика на САД, при што постојаната инфлација ја намалува веројатноста за агресивно намалување на стапките од страна на Федералните резерви, одржувајќи ги приносите на државните обврзници повисоки.

Повисоките приноси ја намалуваат привлечноста на неприносното злато. Приносот на 10-годишните државни обврзници беше за околу 5 базични поени повисок, на 4,384% во вторник.