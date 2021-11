Падна покрив на училиште во Лондон, повредени повеќе деца

Неколку деца се повредени денеска откако се урнал таванот на вториот кат од основното училиште во Далвиќ во Лондон, соопшти лондонската противпожарна служба.

Околу 20 пожарникари биле повикани на местото на настанот утрово во 9.22 часот, соопшти лондонската противпожарна служба.

Повредените деца се префрлени во болница, пишуваат британските медиуми.

Crews have been at the scene of a ceiling collapse at a school in #Dulwich this morning: https://t.co/eznqekOc8m pic.twitter.com/q6jTsDOpjk

— London Fire Brigade (@LondonFire) November 15, 2021