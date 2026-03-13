Пад на индустриското производство во еврозоната

Индустриското производство во еврозоната, се намали во јануари, што одразува забележителен пад во секторот на нетрајни потрошувачки добра, покажаа денес прелиминарните податоци од Европскиот завод за статистика.

Во јануари, индустриското производство во еврозоната се намали за 1,5 проценти во споредба со декември кога, според ревидираните податоци, беше намалено за 0,6 проценти, пресметаа статистичарите врз основа на сезонски и календарски прилагодени податоци.

Унијата, исто така, забележа намален обем на производство, за 1,6 проценти, по речиси стагнација во декември, според ревидираните податоци.

На почетокот на годината, производството на нетрајни потрошувачки добра најмногу падна на месечна основа, за шест проценти во обете области. Во декември, беше зголемено за 0,4 проценти во Еврозоната и за два проценти во ЕУ.

Следат капиталните добра, при што производството падна во обете области за 2,3 проценти. Во декември, се намали за 0,7 проценти во еврозоната и за 0,4 проценти во ЕУ.

Во секторите за меѓупроизводи и трајни потрошувачки добра, производството се намали за приближно два проценти во обете области, по малиот пад во еврозоната и малиот пораст на ниво на ЕУ во претходниот месец.

Исклучок беше производството на енергија, со скок од 4,7 проценти во областа на примена на заедничката европска валута и за 4,2 проценти на ниво на ЕУ. Во декември се намали за 0,3 и 0,6 проценти, соодветно.

Најголемиот месечен пад на индустриското производство е забележан во Ирска во јануари, за 9,8 проценти.

Следеа Луксембург и Шведска, каде што се намали за 4,3 и 4,1 проценти, соодветно.

Во Хрватска, индустриското производство се намали за 2,4 проценти во јануари во споредба со декември, кога се зголеми за 1,2 проценти.

Најблиску до Хрватска беа Бугарија и Чешка, со месечен пад на производството од 2,6 проценти.

Индустриското производство во Португалија порасна најмногу, за 4,2 проценти. По него следуваат Латвија и Литванија, каде што се зголеми за 3,3 и 2,7 проценти, соодветно, според податоците на Евростат.

Годишната споредба покажува пад на индустриското производство во еврозоната во јануари за 1,2 проценти, по зголемувањето од 2,2 проценти во декември, според ревидираните податоци.

На ниво на ЕУ, тоа падна за 0,6 проценти, по растот од 2,3 проценти на крајот од минатата година, според ревидираните податоци.

Производството на нетрајни потрошувачки добра најмногу падна на годишно ниво во двете области, за 6,4 проценти во еврозоната и за 4,5 проценти во ЕУ. Во декември, остана на нивото од крајот на 2024 година.

По него следува сегментот на трајни потрошувачки добра со пад на производството од 3,5 проценти во двете области. Во декември, падна за 2,5 проценти во Еврозоната и за 1,8 проценти на ниво на Унијата.

Пад е забележан и во сегментот на меѓупроизводи, за малку повеќе од два проценти во обете области. Во декември, производството се зголеми за 1,5 проценти во зоната на заедничка валута и за 1,9 проценти во ЕУ.

Производството на енергија скокна за 5,8 проценти во Еврозоната и за 5,2 проценти во ЕУ. Во декември, се намали за еден процент во зоната на примена на заедничката валута и за 1,5 проценти на ниво на ЕУ.

Секторот за капитални добра забележа поголем обем на производство, за 1,1 процент во Еврозоната и за 1,7 проценти во ЕУ, по декемврискиот скок од речиси шест проценти во обете области.

Индустриското производство во Луксембург најмногу падна во јануари, за речиси 15 проценти на годишно ниво.

Само Ирска забележа двоцифрен пад, за 13,1 процент.

Во Хрватска, индустриското производство се намали за 0,8 проценти во споредба со јануари минатата година. Во декември, скокна за 4,5 проценти на годишно ниво.

Најблиску до Хрватска беше Полска во јануари, со пад на производството од 0,9 проценти.

Во јануари, индустриското производство најмногу порасна во Латвија, за 13,3 проценти. Следеше Данска, со зголемување од 11,5 проценти.