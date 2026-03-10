Пад на цените на нафтата

Цените на нафтата паднаа за дури 10% во вторник, пред да ги намалат загубите, бидејќи инвеститорите ги разгледуваа коментарите на американскиот претседател Доналд Трамп за тековниот конфликт на Блискиот Исток и протокот на нафта низ критичниот Ормутски теснец.

Цената на суровата нафта Брент падна за околу 4,3% на 94,62 долари за барел во понеделник до 23:45 часот по источно време. Американската сурова нафта падна за 3,8% на околу 91 долар за барел. Падот доаѓа откако нафтата скокна над 100 долари во понеделник.

Трамп, кој во понеделник сигнализираше дека конфликтот со Иран наскоро би можел да заврши, што ги намали цените на нафтата, подоцна во текот на денот предупреди дека Техеран ќе биде погоден „дваесет пати посилно“ ако се обиде да го запре протокот на нафта низ Ормутскиот теснец.

„Ако Иран направи нешто за да го запре протокот на нафта низ Ормутскиот теснец, САД ќе ги удрат ДВАЕСЕТ ПАТИ ПОЈАКО отколку што ги погодиле претходно“, рече американскиот претседател Доналд Трамп во објава на Truth Social во понеделник во САД.

Сместен помеѓу Оман и Иран, теснецот е витална транзитна рута за глобалните енергетски пазари. Според „Кплер“, околу 13 милиони барели нафта поминале низ водниот пат во 2025 година, што претставува околу 31% од глобалниот проток на нафта по море.

Ги поврзува главните производители на Заливот, вклучувајќи ги Саудиска Арабија, Иран, Ирак и Обединетите Арапски Емирати, со Оманскиот Залив и Арапското Море.