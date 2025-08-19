Оваа земја е првата во ЕУ што го зголеми ограничувањето на брзината на 150 км/ч!

19/08/2025 15:10

Новиот систем ќе овозможи зголемување на брзината на 150 км/ч само во поволни временски услови и со добар проток на сообраќај. Во случај на дожд, снег или мраз, брзината автоматски ќе се намали за 20 км/ч.

На делницата од автопатот D3 од Прага до Линц веќе се поставени нови електронски сообраќајни знаци, а пилот-проектот официјално започнува кон крајот на септември. Со тоа, Чешка ќе стане првата земја од Европската Унија што ќе тестира зголемување на ограничувањето на брзината на автопатите на 150 км/ч, пишува Fenix-magazine.

Чешка инвестираше 2,2 милиони евра во проектот за вкупно 42 променливи сообраќајни знаци, а се планираат и дополнителни делници за проширување на овој режим, вклучувајќи го автопатот D1 кон Острава и D11 во близина на Храдец Кралове.

Австрија тестираше зголемување на брзината до 140 км/ч на делницата од автопатот А1 помеѓу Виена и Салцбург од 2018 до 2020 година. Експериментот беше прекинат поради загриженост за емисиите на CO₂, а подоцна некои ограничувања беа намалени на 100 км/ч поради Законот за заштита на воздухот (IG-L).

Во Холандија, во 2020 година беше воведено ограничување од 100 км/ч преку ден, додека возењето до 130 км/ч беше дозволено ноќе. Сепак, во април 2025 година, повторно беше дозволено побрзо возење во текот на денот на неколку делници, вклучувајќи ги делниците А6 и А7 кон Германија.

