„Ова сум јас сега“ – Џенифер Лопез во нова кампања за долна облека

Џенифер Лопез лансираше ексклузивна капсулна колекција со италијанскиот бренд за долна облека Intimissimi. Насловена „Ова сум јас сега“, новата линија, објавена сега, црпи инспирација од претстојниот деветти албум на поп-ѕвездата, кој дебитира следната година.

„Името на колекцијата ја опфаќа суштината на еволуцијата на [Лопез], саморефлексијата и прифаќањето на нејзиното вистинско јас“, се вели во соопштението за печатот од брендот. „Во извонредна паралела, колекцијата долна облека вешто ги вткајува истите теми на раст и внатрешна сила во својата ткаенина. Резултатот е колекција долна облека која ја доловува суштината на модерната софистицираност и зајакнување“.

На новата фотосесија на Норман Џин Рој, Лопез леие во неколку парчиња од коллекцијата. Составена од 41 парче, вклучува чипкасти влечки, наметки, комплети за пижами, градници, долна облека и ремени со подвезици во нијанси на нјуд, црна и смарагд. Сите предмети од колекцијата This Is Me Now, по цена од 22 до 269 долари, се достапни за купување во продавниците на Intimissimi и на неговата веб-страница.

„Долната облека е длабоко интимна – тоа е прегратка што ве поттикнува да се чувствувате слободно и убаво“, рече Лопез во изјавата. „Тоа е деликатно, меко, но сепак ја открива довербата во себе“, додаде таа, опишувајќи ја нејзината нова линија.

Лопез го имаше своето деби како нов глобален амбасадор на Intimissimi во март кога позираше за колекцијата пролет и лето на брендот 2023 година.

„Горда сум што сум жена Intimissimi и ми е чест што ме гледаат како некој што ги имитира нивните квалитети на самоувереност, жива и силна“, рече Лопез тогаш.