Ова се седумте клучни точки од договорот меѓу Украина и САД

САД и Украина потпишаа договор со кој на Вашингтон му се дава пристап до дел од природните ресурси на земјата, разурната од војна. Договорот, кој се подготвуваше со месеци, воспоставува инвестициски фонд за реконструкција за кој Украина верува дека ќе ја зајакне поддршката на САД во третата година од отпорот кон руската агресија.

Би-Би-Си имаше пристап до нацрт-договорот, но не и до неговата конечна верзија. Врз основа на тој нацрт и изјавите од Киев и Вашингтон, ова се седум клучни точки, пренесува Индекс.хр:

1. Украина нема да мора да враќа никаков долг кон САД

Американскиот претседател Доналд Трамп претходно побара Украина да врати 350 милијарди долари, што, според неговите тврдења, изнесува воена и финансиска помош на САД од почетокот на војната. Украинскиот претседател Володимир Зеленски го отфрли барањето.

Но, Вашингтон се чини дека попушти. Украинскиот премиер Денис Шмихал изјави дека договорот не предвидува никаква обврска за враќање на наводниот „долг“.

Сепак, Трамп го претстави договорот како победа за неговата страна, велејќи дека САД „теоретски ќе добијат значително повеќе“ отколку што претходната администрација инвестираше во помош на Украина.

2. САД заземаат поостар тон кон Русија

Американската администрација употреби многу поостар јазик отколку што беше случај досега во изјавите на администрацијата на Трамп.

Во соопштението на Министерството за финансии на САД се наведува дека станува збор за „тотална руска инвазија“ и се додава: „Ниту една земја или поединец што ја финансирал или снабдувал руската воена машинерија нема да има корист од реконструкцијата на Украина“.

Овој тон веројатно ќе го охрабри Киев, кој инсистираше на поголем притисок врз Русија во преговорите меѓу Москва и Вашингтон.

3. Договорот, исто така, вклучува проекти за нафта и гас

Иако поголемиот дел од јавните разговори се однесуваат на минералното богатство на Украина, договорот вклучува и нови проекти поврзани со нафтата и гасот и сродната инфраструктура.

Во сите случаи, сопственоста на ресурсите останува украинска, иако САД ќе имаат заеднички пристап. Ова се смета за омекнување на претходната позиција на Украина, бидејќи таквите елементи не беа дел од првите верзии на договорот.

On behalf of the Government of Ukraine, I signed the Agreement on the Establishment of a United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund.

Together with the United States, we are creating the Fund that will attract global investment into our country. pic.twitter.com/8ryyAMqW83

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 30, 2025