Ова се двојките од четврт-финалето на Светското првенство

08/07/2026 07:03

Со синоќешните победи на Аргентина над Египет (3:2) и на Швајцарија над Колумбија (0:0, 4:3 по пенали) се комплетираше осминафиналето на Светското првенство. Вака се познати сите четвртфинални двојки во кои ќе учествуваат шест европски репрезентации, како и по една од Африка и Јужна Америка.

Двојки од четвртфиналните СП:

Франција – Мароко (9 јули 22:00 часот)
Шпанија – Белгија (10.7., 21:00 часот)
Норвешка – Англија (11.7., 23:00 часот)
Аргентина – Швајцарија (12.7., 3:00)

Следува ден за пауза

Во среда е првиот ден без натпревари на Светското првенство. Досега се одиграни 96 натпревари, а до крајот на турнирот има уште осум. Четири четвртфинални натпревари, две полуфиналиња, финалето и мечот за бронзениот медал.

Четвртфиналето започнува во четврток со натпреварот меѓу Франција и Мароко од 22 часот. по хрватско време во Фоксборо, додека еден ден подоцна во 21 ч. Во Инглвуд ќе играат Шпанија и Белгија. Победниците од тие натпревари ќе играат меѓу себе во полуфиналето.
Норвешка и Англија играат во сабота од 23 часот. на стадионот Хард Рок во Мајами, додека четвртфиналето ќе се заокружи со натпреварот помеѓу Аргентина и Швајцарија. Тоа ќе биде последниот натпревар на Светското првенство кое ќе започне ноќе по хрватско време. Тој дуел на Ероухед започнува ноќта од сабота кон недела во 15 часот.

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