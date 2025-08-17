Ова е понудата на Путин за завршување на војната, Ројтерс ги објави деталите

Русија ќе се откаже од помали делови од окупирана Украина, а Киев ќе отстапи големи делови од истокот на земјата што Москва не успеа да ги освои – ова е рамката на мировниот предлог што го дискутираа на самитот во Алјаска рускиот претседател Владимир Путин и американскиот претседател Доналд Трамп, според извори на Ројтерс запознаени со размислувањето на Москва.

Овој опис на состанокот се појави еден ден откако Путин и Трамп се сретнаа во воена база во Алјаска, првата средба меѓу американски претседател и шефот на Кремљ од почетокот на војната во Украина.

Зеленски оди во Вашингтон

Украинскиот претседател Володимир Зеленски утре патува во Вашингтон за да разговара со Трамп за можен крај на војната што Путин ја започна во февруари 2022 година.

Трамп рече дека самитот не го постигнал прекинот на огнот на кој се надевал, но во интервју за Фокс њуз рече дека со Путин разговарал за размена на територија и безбедносни гаранции за Украина и дека „во голема мера се согласиле“.

„Мислам дека сме многу блиску до договор“, рече Трамп, додавајќи: „Украина мора да се согласи. Можеби ќе кажат „не“.“

Според два извори, понудата на Путин во моментов се базира на разговори меѓу европските, американските и украинските лидери, но не е јасно дали станува збор за почетна позиција или практично конечна понуда. Во саботата, Трамп ги информираше Зеленски и европските лидери за неговиот разговор.

Украинска територија за мир

Ставот на Путин за договорот исклучува прекин на огнот пред да се постигне сеопфатен договор, спротивно на барањето на Киев.

Според руската понуда, Украина целосно би се повлекла од Донецк и Луганск, а за возврат Русија би се согласила да ги замрзне фронтовските линии во јужните региони Херсон и Запорожје, тврдат изворите.

Киев претходно отфрлил каква било идеја за повлекување од Донецк, каде што украинските сили се добро вкоренети и каде што градот служи како клучна одбранбена бариера.

Русија би вратила делови од Харков и Суми

Извори тврдат дека Москва би била спремна да врати релативно мали делови од територијата што ја држи во северен Суми и североисточен Харков – вкупно околу 440 квадратни километри. За споредба, Украина контролира околу 6.600 квадратни километри од Донбас, кој се состои од Донецк и Луганск, а кој Русија го смета за свои територии.

Путин, исто така, би побарал барем формално признавање на руската власт над Крим, кој го анектираше во 2014 година. Не е јасно дали ова признавање треба да дојде само од Соединетите Држави или од сите западни земји и Украина.

Санкции, НАТО и безбедносни гаранции

Москва, исто така, очекува да бидат укинати барем дел од санкциите. Изворите не можеа да потврдат дали ова се однесува на американски или европски мерки.

Путин, велат тие, би го блокирал влезот на Украина во НАТО, но е отворен за идејата за безбедносни гаранции. Трамп им спомена на европските лидери во саботата можноста за „Член 5 надвор од НАТО“ – еден вид гаранција моделирана според правилото на НАТО дека нападот врз една членка е напад врз сите.

Приклучувањето кон НАТО е стратешка цел на Украина, запишана во уставот на земјата.

Јазикот и Руската православна црква

Според изворите, Русија би барала и официјален статус на рускиот јазик во делови или во цела Украина, како и право на Руската православна црква слободно да дејствува.

Безбедносните служби на Украина ја обвинуваат црквата поврзана со Москва за помагање на руската агресија преку ширење пропаганда и засолнување на шпиони, што црквата го негира, велејќи дека ги прекинала врските со Москва. Украина донесе закон со кој се забрануваат религиозните организации поврзани со Русија, но тој сè уште не стапил во сила. (Извор: Индекс.хр)