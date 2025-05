Ова е новиот моќен дрон на Украина, може да лета до 1.600 километри (фото)

Украина го претстави еден од своите најнови и најмоќни ударни дронови, UAC FP-1, кој може да лета до 1.600 километри и да носи боева глава тешка дури 113 килограми. Ова го прави значително помоќен од претходниот модел PD-1, произведен пред неколку години, кој има дострел до 1.000 километри и веројатно носи значително полесен товар, пишува Форбс.

Компанијата UAC, заеднички украинско-чешки проект, вложи многу труд во подобрување на деталите за да му се даде на FP-1 поголем дострел и носивост. Најголемата разлика во споредба со постарите дронови е тоа што немаат подвозје. За разлика од PD-1, кој полетува на тркала, FP-1 се лансира од рампа под агол, користејќи го ракетниот потисок од трупот на авионот.

Дронот првпат беше официјално претставен на јавноста на неодамнешниот саем во Киев, но е во производство од минатата година и веќе се користи во борба.

Украина сè повеќе се потпира на сопствени ударни дронови, кои редовно напаѓаат цели како што се воздухопловни бази и рафинерии длабоко на руска територија. За вакви напади најчесто се користат модифицирани спортски авиони „Аеропракт А-22“, кои имаат инсталирани системи за далечинско и автономно управување наместо пилоти.

Но, овие авиони, чија основна цена надминува 80.000 долари, не се идеално решение. Тие имаат пространа кабина и се дизајнирани да се управуваат од пилотската кабина, што ги прави непотребно тешки за функцијата на беспилотно летало. Токму затоа, иако носат боева глава од околу 100 килограми, нивниот дострел е помал од 1.300 километри.

🛩️A New Ukrainian Long-Range Drone, the FP-1, Has Been Unveiled

The newly presented, FP-1, is a Ukrainian long-range kamikaze drone with a claimed range of up to 1,600 km and a warhead capacity of up to 120 kg.

What makes it especially notable is the absence of landing gear and… pic.twitter.com/9QbOpAtpeU

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 6, 2025