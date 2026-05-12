Отворањето на Канскиот филмски фестивал во чест на Питер Џексон

Кан– Филмски ѕвезди од целиот свет се очекуваат на отворањето на Филмскиот фестивал во Кан денеска, со посебна почит и почест кон новозеландскиот режисер Питер Џексон – автор на познатиот серијал „Господарот на прстените“. Втората почесна Златна палма ќе ја добие американската актерка, пејачка и режисерка Барбра Стрејсенд.

Се очекува 64-годишниот филмаџија да присуствува денес на свеченото отворање на Фестивалот на Азурниот Брег на Франција. Тој ја опиша својата претстојна награда за животно дело како едно од најголемите достигнувања во својата кариера. Филмот за отворање на Фестивалот – „Електричен бакнеж (La Vénus électrique)“ од францускиот режисер Пјер Салвадори ќе биде прикажан по доделувањето на почесната награда.

Иконскиот режисер, добитник на Оскар, Питер Џексон ќе ја добие почесната Златна палма на фестивалот „како признание за опус што ги спојува холивудските блокбастери и авторските филмови со извонредна уметничка визија и технолошка дрскост“, според фестивалот. Џексон е, секако, режисерот зад филмските серии „Господар на прстените“ и „Хобит“, како и раните култни фаворити како „Лош вкус“ и „Небесни суштества“, документарецот од 2022 година „Битлси: Вратете се“, римејкот на „Кинг Конг“ и други.

Претседателката на фестивалот, Ирис Кноблох, изјави дека фестивалот „му посакува добредојде и ѝ се заблагодарува на режисерка со безгранична креативност која донесе престиж на херојскиот фантастичен жанр“.

Директорот на фестивалот, Тиери Фремо, додаде дека „јасно постои пред и потоа Питер Џексон. Филмот „large-than-life“ е негов заштитен знак, а неговата сеопфатна уметност на забава е особено амбициозна. Тој трајно го трансформираше холивудското кино и неговата концепција за спектаклот. Но, Питер Џексон не е само одличен техничар; тој е пред сè извонреден раскажувач. И непредвидлив уметник: каков ќе биде неговиот следен универзум?“

„Да бидам почестен со почесна Златна палма во Кан е една од најголемите привилегии во мојата кариера“, рече Питер Џексон , по веста за наградата. „Кан беше значаен дел од моето филмско патување. Во 1988 година, присуствував на Фестивалскиот пазар со мојот прв филм, „Лош вкус“, а потоа во 2001 година прикажавме претпремиера од „Дружината на прстенот“, кои беа важни пресвртници во мојата кариера. Овој фестивал отсекогаш го славел смелото, визионерско кино и сум неверојатно благодарен на Канскиот фестивал што е препознаен меѓу режисерите и уметниците чија работа продолжува да ме инспирира.“

Почесната Златна палма беше доделена како „Палма на палмите“ во 1997 година со награда за Ингмар Бергман. Неконкурентската награда официјално започна во 2002 година, со награда за Вуди Ален. Џексон се придружува на друштвото на Џејн Фонда, Ањес Варда, Ален Делон, Џоди Фостер, Том Круз, Форест Витакер, Мерил Стрип, Џорџ Лукас, Роберт де Ниро, Дензел Вашингтон и други.

22 филма во трка за „Златната палма“

79. на Канскиот филмски фестивал ќе трае до 23 мај. Настанот се смета за еден од најважните собири во светот на филмот, покрај оние во Венеција и Берлин.

Годинава, 22 филма се натпреваруваат за „Златната палма“, вклучувајќи ја и криминалистичката драма „Хартиен тигар“ од Џејмс Греј, во којашто глумат Скарлет Јохансон, Адам Драјвер и Мајлс Телер, како и „Татковина“ на Павел Павликовски, со Сандра Хилер и Ханс Цишлер. Германската режисерка Валеска Гризебах, исто така, е во конкуренција со нејзиниот филм „Сонуваната авантура (Das geträumte Abenteuer)“.

Вон главната конкуренција, ѕвездата на „Евтини приказни“, Џон Траволта е во Кан со своето режисерско деби „Ноќна еднонасочна пропелер-кочија (Propeller One-Way Night Coach)“, снимен според неговата детска книга објавена во 90-тите.

Јужнокорејскиот режисер Парк Чан-вук ќе биде претседател на жирито за главната конкуренција.

Хартланд Вила го дизајнираше официјалниот постер за фестивалот на кој глумиците Џина Дејвис и Сузан Сарандон се појавуваат на снимањето на филмот „Телма и Луиз“ (1991) од Ридли Скот, филмот за затворање на 44-тото издание. Француската актерка Ај Хајдара ќе биде домаќин на церемонијата на отворањето и затворањето.