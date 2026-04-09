Шпанија за прв пат со три филма во трка за Златната палма

Кан – Шпанија успеа за прв пат да вклучи три свои филмови во конкуренцијата за престижната награда Златна палма на Канскиот филмски фестивал, објавува денес „Ла Паис“.

На фестивалот, кој ќе се одржи од 12 до 23 мај, филмовите „Горчлив Божиќ“ од Педро Алмодовар, „Љубениот“ од Родриго Сорогоен и „Црната топка“ од двајцата филмски режисери Хавис, кои претходно беа во партнерство, ќе бидат прикажани во натпреварувачката секција. Шпанија никогаш порано не успеала да има три филма во главната конкуренција, нешто што француското кино и САД редовно го уживаат, објавува весникот. Филмот „Горчлив Божиќ“ веќе имаше премиера во Шпанија пред неговото прикажување во Кан и е најинтимното дело на Алмодовар, бидејќи раскажува за тага и депресија во кои режисерот се прашува до кој степен може да црпи инспирација од животите на другите луѓе.

„Тоа е филм кој јасно ме отсликува. Има многу фикција, но ништо измислено. Јас сум апсолутно присутен во него и целосно фикционализиран. Всушност, ако требаше да снимам филм за себе, тој би бил многу здодевен, па затоа фикцијата е секогаш неопходна“, рече Алмодовар за овој филм.

Во драмата глумат Барбара Лени, Леонардо Сбарала, Аитана Санчез-Хихон и Викторија Луенго. Во Кан ќе се натпреварува и „Љубениот“ на Родриго Сорогоен, кој го прикажува повторното обединување на еден познат филмски режисер (Хавиер Бардем) и неговата ќерка, неуспешна актерка, за да снимат филм заедно по години отуѓеност и тешко минато за кое ниту еден од нив не е подготвен да зборува. Сценариото го напиша самиот Сорогоен, во соработка со Изабел Пења.

Тука е и филмот „Црната топка“ (La bola negra), од режисерското дуо Хавис, кој се фокусира на животот и делото на Федерико Гарсија Лорка, а се занимава и со прашањето на хомосексуалноста во Шпанија. Главен протагонист е музичарот Гитаркаделафуенте, кој го прави своето актерско деби, а покрај него се појавуваат и Пенелопе Круз, Глен Клоуз, Мигел Бернардо, Карлос Гонзалез и Лола Дуењас.

Организаторите на Канскиот фестивал истакнаа дека примиле дури 2.541 пријава за учество, и дека нема да има филмови од холивудските студија. Фестивалот ќе се отвори со филмот на Пјер Салваторе „La Venus Electric“, во кој главните улоги ги играат Пио Мармаи, Ан Демустие и Жил Лелуш. Парк Чан-вук ќе претседава со жирито, а Питер Џексон и Барбра Стрејсенд ќе добијат почесна Златна палма на годинешниот фестивал.

Минатиот месец, Фремо во интервју за Variety изјави дека забележал дека „студијата произведуваат помалку блокбастери и помалку авторски филмови отколку во минатото“ и истакна дека фестивалот „не зависи од ништо друго освен од самите филмови“. Додека списокот за 2025 година прикажа многу американски филмови, највозбудливите што излегоа од Кан беа филмови на неанглиско говорно подрачје, како што е „Сентиментална вредност“ на Јоаким Трир, кој освои Оскар за меѓународен филм и доби номинација за најдобар филм заедно со „Тајниот агент“ на Вагнер Моура.

За недостатокот на американски и студиски филмови, Фремо рече: „Важно е да се напомене дека кога студијата имаат помало присуство во Кан, тоа е затоа што тие се едноставно помалку активни во видот кино што порано им дозволуваше да доаѓаат тука“. Но, тој исто така нагласи дека недостатокот на студиски филмови оваа година не е дел од трендот. „Том Круз и Парамаунт беа тука само пред две години за „Невозможна мисија“ и „Топ Ган“, рече тој, пред да додаде: „Она што го мислам со тоа е дека надвор од студиското кино – независното кино, киното направено надвор од Лос Анџелес – продолжува да постои, а овој избор ќе сведочи за тоа.“

Во меѓувреме, страничната лента „Неизвесен поглед“ вклучува неколку американски филмови, вклучувајќи го „Тинејџерски секс и смрт во кампот Миазма“, режиран од Џејн Шенбрун и со Хана Ајнбиндер („Хакови“) и Џилијан Андерсон („Сексуално образование“); и режисерското деби на Џордан Фирстман „Клубско дете“ во кое се појавуваат самиот тој, Кара Делевин, Диего Калва и Елдар Исгандаров. Американските режисери Стивен Содерберг и Рон Хауард исто така ќе презентираат нови документарци во делот за специјални проекции за Џон Ленон и фотографот Ричард Аведон, соодветно.

На друго место во програмата, долгометражниот камбек на Николас Виндинг Рефн „Нејзиниот приватен пекол“ – трилер во кој глумат Чарлс Мелтон и Софи Тачер – ќе се повлече од конкуренција. „Целосен Фил“, авантурата на татко и ќерка на Квентин Дупје со Кристен Стјуарт и Вуди Харелсон, е сместена како полноќна проекција.