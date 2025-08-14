Откриено е што ѝ понуди Трамп на Украина во замена за прекин на огнот . Оптимизам во Европа

Американскиот претседател Доналд Трамп им кажа на европските лидери и на украинскиот претседател дека САД се подготвени да обезбедат безбедносни гаранции за Украина под одредени услови, рекоа три лица запознаени со разговорот, според Политико.

Тој им го кажа ова на виртуелен состанок организиран од Германија вчера со цел да се координираат американските и европските позиции пред самитот на Трамп со рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска во петок.

„Америка е подготвена да игра улога во одвраќањето на идната руска агресија“

Три лица – европски дипломат, британски функционер и лице информирано за разговорите – сите рекоа дека САД се подготвени да играат некаква улога во помагањето на Киев да ја одврати идната руска агресија, доколку се постигне прекин на огнот.

Лицето информирано за повикот рече дека Трамп нагласил дека ќе преземе таква обврска само ако тоа не е дел од НАТО.

Понудата на Трамп го објаснува оптимизмот на лидерите на ЕУ

Отвореноста на Трамп кон безбедносните гаранции – клучно барање и од Украина и од Европа – помага да се објасни претпазливиот оптимизам што го изразија европските претставници по разговорите и пред самитот во петок, објавува Политико.

Но, еден од изворите за Политико изјави дека Трамп не прецизирал што мисли под безбедносни гаранции и дека само дискутирал за поширокиот концепт.

Тој се предомислил за гаранциите

Потсетете се дека Доналд претходно изјави дека нема да обезбеди безбедносни гаранции од САД за Украина, туку дека тоа е одговорност на Европа. За време на состанокот на кабинетот кон крајот на 2 февруари, Трамп рече: @Нема да дадам премногу безбедносни гаранции. Европа ќе го стори тоа, бидејќи тие се нивни соседи.“

Во претходен разговор со украинскиот претседател Володимир Зеленски, тој рече дека Франција и Велика Британија ќе ја преземат одговорноста за тие гаранции, а не САД.

„Трамп прифаќа дека гаранциите на САД мора да бидат дел од конечниот договор“

Но, Трамп сега признава дека безбедносните гаранции на САД мора да бидат дел од конечниот договор и ги гледа САД како играат улога во тоа, рече британскиот функционер. Белата куќа не одговори веднаш на барањето за коментар за отвореноста на Трамп кон улогата на САД во обезбедувањето безбедносни гаранции.

Какви и да се гаранциите, Трамп јасно стави до знаење дека САД нема да продолжат директно да снабдуваат оружје или војници на Украина, иако ќе продаваат оружје на Европа за употреба од страна на Киев.

Украинците сакаат посилни гаранции

Исто така, веројатно ќе бидат ограничени и би можеле да ги разочараат украинските поддржувачи кои сакаат посилни гаранции од САД за да ја одвратат Русија од повторна инвазија на Украина по завршувањето на борбите.

Трамп го помина поголемиот дел од своето претседателствување спротивставувајќи се на воената помош за Украина, истакнува Политико. Но, додека САД не испраќа оружје директно, тој неодамна ѝ дозволи на Европа да купи американско оружје за да го испрати во Украина, потег за кој неговата администрација вели дека го зголемил притисокот врз Москва и го убедил Путин да седне на преговарачка маса.