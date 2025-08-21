Оштетени две возила во Скопје од заталкани зрна од огнено оружје

21/08/2025 13:25

Во два одделни инциденти, оштетени се два автомобили, паркирани во Ѓорче Петров и во Центар, од заталкани зрна од огнено оружје.

На 20.08.2025 во 16:15 часот во СВР Скопје, Ј.Ј.(40) од Скопје пријавил дека пред угостителски објект на подрачјето на Центар во Скопје од заталкано зрно од огнено оружје било оштетено ветробранското стакло од неговото возило „ауди“ со скопски регистарски ознаки. Полициски службеници од СВР Скопје го подигнале зрното за понатамошна постапка. Се работи на расчистување на случајот.  

На 20.08.2025 во 16:15 часот во СВР Скопје, А.П.(49) од Скопје пријавил дека во периодот од 13:30 до 15:45 часот на подрачјето на Ѓорче Петров во Скопје  од заталкано зрно од огнено оружје било оштетено ветробранското стакло од неговото возило „форд“ со скопски регистарски ознаки. Полициски службеници од СВР Скопје го подигнале зрното за понатамошна постапка. Се работи на расчистување на случајот.  

Поврзани содржини

Одложено судењето за предметот „Адитив“
Одобрено обвинение како продолжение на истрагата за предметот „Адитив“
Починал 39-годишен вработен во магацинот каде работел
Вработен во „Национални шуми“ го оштетил претпријатието за повеќе од 500.000 денари
Во судар на автобус и автомобил , кај Длапкин Дол, повредени три деца
Ѝ ставила перница на главата за да ја задуши: Млада жена се обидела да ја убие бабата на сопругот
Полицијата спаси жена што се фрли во Вардар
Државјанин на Турција пронајден мртов во хотел кај Бит Пазар

Најчитани